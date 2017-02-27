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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11435114361143711438

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 92
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
35%
32
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
5%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:14

  sens написав:🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується.

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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:24

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".

У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:24

  Ой+ написав:Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.

Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що? Індекс біг маку зростає швидше за середню інфляцію, і у будь-якої компанії норми собівартості і прибутку можуть коливатися.
Перепичка так само з нішевої сосиски для тих хто знає - давно стала занадто розпіареним хайпом який куплять і так.

Цікавіше, що, наприклад, у Туреччині за 10 років наскільки ліра впала - у стільки ж разів Біг Мак подорожчав, тобто в доларах він стабільний і набагато дешевше, ніж у США.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:27

  remark написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".

У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.
ну так в нього було, :mrgreen: тільки ж навпаки: спочатку прогноз пару років був "55", потім став - "34"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:32

  UA написав:
  sens написав:🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується.

Проведем тест на IQ
Вопрос
Почему так?

Якщо без конспірології, то для фізика цілком нормально отримувати на карту в тому числі донати та волонтерку, але витрачають нормальні люди майже все у юр. осіб.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:32

  zerocool написав:
  Ой+ написав:Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.

Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що?
немного некорректные сравнения порядка цен.
Айфон первый тогда это была 100%"нєвєдома звєрушка" для всех потребителей.
и кусок рынка у Нокий, Блэкбэрри, СониЭрикссонов, ЛДжи и Самсунгов с ЭйчТиСи надо сначала было откусывать, а потом уже жировать
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:38

  flysoulfly написав:
  zerocool написав:
  Ой+ написав:Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.

Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що?
немного некорректные сравнения цен.
Айфон первый тогда это была 100%"нєвєдома звєрушка" для всех потребителей.
и кусок рынка у Нокий, Блэкбэрри, СониЭрикссонов, ЛДжи и Самсунгов с ЭйчТиСи надо сначала было откусывать, а потом уже жировать

Якраз дуже коректне, Макдональдс взагалі в 1955 тільки з'явився, демпінгував як міг, тепер це №1 бренд з фаст-фуду.

Просто інфляція це сумарний показник, його не можна рахувати лише по одному товару, як люблять журналісти або деякі форумчани.
Навіть горезвісний індекс борщу краще в цьому плані, ну або зайдіть на numbeo подивіться зростання цін і порівняйте з курсом
zerocool
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