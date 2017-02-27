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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:14
sens написав:
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів
з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць
та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:24
flysoulfly написав: greenozon написав:
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".
У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:24
Ой+ написав:
Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.
Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що? Індекс біг маку зростає швидше за середню інфляцію, і у будь-якої компанії норми собівартості і прибутку можуть коливатися.
Перепичка так само з нішевої сосиски для тих хто знає - давно стала занадто розпіареним хайпом який куплять і так.
Цікавіше, що, наприклад, у Туреччині за 10 років наскільки ліра впала - у стільки ж разів Біг Мак подорожчав, тобто в доларах він стабільний і набагато дешевше, ніж у США.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:27
remark написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".
У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.
ну так в нього було,
тільки ж навпаки: спочатку прогноз пару років був "55", потім став - "34"
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:32
UA написав: sens написав:
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів
з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць
та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується
.
Проведем тест на IQ
Вопрос
Почему так?
Якщо без конспірології, то для фізика цілком нормально отримувати на карту в тому числі донати та волонтерку, але витрачають нормальні люди майже все у юр. осіб.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:32
zerocool написав: Ой+ написав:
Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.
Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що?
немного некорректные сравнения порядка цен.
Айфон первый тогда это была 100%"нєвєдома звєрушка" для всех потребителей.
и кусок рынка у Нокий, Блэкбэрри, СониЭрикссонов, ЛДжи и Самсунгов с ЭйчТиСи надо сначала было откусывать, а потом уже жировать
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:38
flysoulfly написав: zerocool написав: Ой+ написав:
Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.
Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що?
немного некорректные сравнения цен.
Айфон первый тогда это была 100%"нєвєдома звєрушка" для всех потребителей.
и кусок рынка у Нокий, Блэкбэрри, СониЭрикссонов, ЛДжи и Самсунгов с ЭйчТиСи надо сначала было откусывать, а потом уже жировать
Якраз дуже коректне, Макдональдс взагалі в 1955 тільки з'явився, демпінгував як міг, тепер це №1 бренд з фаст-фуду.
Просто інфляція це сумарний показник, його не можна рахувати лише по одному товару, як люблять журналісти або деякі форумчани.
Навіть горезвісний індекс борщу краще в цьому плані, ну або зайдіть на numbeo подивіться зростання цін і порівняйте з курсом
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:25
flysoulfly написав: Bobua написав:
нарешті курс йде по плану...
порахував по овдп.на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.
1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.
правильно я порахував, НБУ? 😄
это ж "подгон под ответ"
38.85 - это в какой день такой курс слива? в "начале года"- курс слива тогда за 3-4 дня и на 80 коп. менялся, если не больше...
Я записую курси на перший роб.день місяця.
Крім того, якраз там, на межі конверти треба закривати і валют.овдп купувати.
Але і справді -- перші числа цього року були на горбику...:https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd
Якщо рахувати від меншої бази -- тоді долар трохи випереджає графік. 🤔
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:44
greenozon написав: Mimohod написав: sens написав:
💸😳Київська перепічка уже по 45 грн
У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.
2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень
Пропоную індекс Київської перепечки!
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще знами
він зажди казав про індекс банана
(1 кг = 1 $) якщо не помиляюсь
подивіться по чому він зараз
Не всегда, потому как не только лишь они импортные и за бакс
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49
farm написав: Victor8 написав:
О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...
Практика показує, що в Україні часто виникають ситуації несподіваного і непередбачуваного відкату курсів на період виходу/перевкладення великих гравців на ринку. Ринкова ж економіка.
треба постійно нагадувати, що ніяких великих гравців не існує, це міф форуму. точніше є - це державні банки, заради яких ніхто ніякі качелі курсів робити не буде
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