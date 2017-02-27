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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
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Vadim_
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:52
remark написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".
У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.
ось коли 55 стало виглядати реальністю, він чомусь перевзувся...
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Shaman
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:54
Vadim_ написав:
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
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Shaman
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59
Shaman написав: Vadim_ написав:
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
Курс на МБ и в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 24 тра, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim_
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:04
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
Курс в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо?
дискусію вміємо вести? чи треба вчити?
й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
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Shaman
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:05
Я здогадуюсь, чому курс некомунепотрібного вгору попер.
1). Тому що F16 в Україні так досі на 3й рік війни немає.
2). Всього 33 Абрамси США Україні поставила, тоді як в пустелі Арізони їх там законсервовано 12000.
3). Тому що Німеччина дала Україні снарядів менше, ніж Північна Корея рашці.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:12
Shaman написав: Vadim_ написав:
й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
Не буду сперечитися з гуру але можете обгрунтувати адекватно нинішне зростання , за наприклад місяць, тобто за місяць до того ти писав тут про це? ???
Якщо ні то пи здуй на ху й!!!
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Vadim_
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