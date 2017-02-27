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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11436114371143811439

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 92
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
35%
32
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
5%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49

Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:52

  remark написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".

У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.

ось коли 55 стало виглядати реальністю, він чомусь перевзувся...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:54

  Vadim_ написав:Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе

є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе

є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?

Курс на МБ и в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо? :?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 24 тра, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:04

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе

є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?

Курс в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо? :?

дискусію вміємо вести? чи треба вчити?

й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я здогадуюсь, чому курс некомунепотрібного вгору попер.
1). Тому що F16 в Україні так досі на 3й рік війни немає.
2). Всього 33 Абрамси США Україні поставила, тоді як в пустелі Арізони їх там законсервовано 12000.
3). Тому що Німеччина дала Україні снарядів менше, ніж Північна Корея рашці.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:12

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.

Не буду сперечитися з гуру але можете обгрунтувати адекватно нинішне зростання , за наприклад місяць, тобто за місяць до того ти писав тут про це? ???
Якщо ні то пи здуй на ху й!!!
Vadim_
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