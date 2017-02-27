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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
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Vadim_
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:52
remark написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".
У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.
ось коли 55 стало виглядати реальністю, він чомусь перевзувся...
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Shaman
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:54
Vadim_ написав:
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
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Shaman
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59
Shaman написав: Vadim_ написав:
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
Курс на МБ и в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 24 тра, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim_
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:04
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
Курс в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо?
дискусію вміємо вести? чи треба вчити?
й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
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Shaman
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:05
Я здогадуюсь, чому курс некомунепотрібного вгору попер.
1). Тому що F16 в Україні так досі на 3й рік війни немає.
2). Всього 33 Абрамси США Україні поставила, тоді як в пустелі Арізони їх там законсервовано 12000.
3). Тому що Німеччина дала Україні снарядів менше, ніж Північна Корея рашці.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:25
В марте начитался тут ИА и прочих, вложился на 3 месяца в гривнедепо) Тогда был курс 39,40.
Процент по ДЕПО - 14,8. Выходит, если в июне курс будет 40,6 - то я выйду с учётом процентов в НОЛЬ.
Как-то так.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:46
Shaman написав:
й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
Дуже прямо пов'язано, великі суми кешем майже завжди в доларах зберігаються і передаються зі зрозумілих причин
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zerocool
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:54
Bobua написав: flysoulfly написав: Bobua написав:
нарешті курс йде по плану...
порахував по овдп.на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.
1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.
правильно я порахував, НБУ? 😄
это ж "подгон под ответ"
38.85 - это в какой день такой курс слива? в "начале года"- курс слива тогда за 3-4 дня и на 80 коп. менялся, если не больше...
Я записую курси на перший роб.день місяця.
Крім того, якраз там, на межі конверти треба закривати і валют.овдп купувати.
Але і справді -- перші числа цього року були на горбику...:https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd
Якщо рахувати від меншої бази -- тоді долар трохи випереджає графік. 🤔
38,85 это был не пиковый курс слива в начале года.
уже подзабыл подробности, но по максимальным курсам опты принимали где-то 4-6 января по 39,10-39,45 вроде помню
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:56
zerocool написав: Shaman написав:
й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
Дуже прямо пов'язано, великі суми кешем майже завжди в доларах зберігаються і передаються зі зрозумілих причин
а я дивлюся динаміку руху готівки
січень - зменшилась на 12
ярдів
лютий - збільшилась на 7
ярдів
березень - збільшилась 20
ярдів
квітень - збільшилась на 8
ярдів
травень - збільшилась на 16
ярдів
на 1 травня рівень готівки складав 788
ярдів. тому всі ваші припущення про повальний вихід бізнесу в кеш поки не підтверджується. тренд є, але він дуже маленький поки що
й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
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Shaman
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