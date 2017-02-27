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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11437114381143911440

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 94
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
32
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
6%
6
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:11

  Andrey2512 написав:В марте начитался тут ИА и прочих, вложился на 3 месяца в гривнедепо) Тогда был курс 39,40.

Процент по ДЕПО - 14,8. Выходит, если в июне курс будет 40,6 - то я выйду с учётом процентов в НОЛЬ.

Если финмон не блоконет то ещё хорошо выйдете...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 08:04

  Сибарит написав:
  Bobua написав:нарешті курс йде по плану...

порахував по овдп.

на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.

1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.

правильно я порахував, НБУ? 😄

Версия интересная, но нуждается в проверке.
Предлагаю составить посуточный график роста и ежедневно сравнивать официальный курс с прогнозируемым. Так мы не только определим верность версии, но и посмотрим, насколько изобретательно НБУ изображает естественность процессов за счет отклонений от целевых значений.
В конце года можно будет даже построить, для наглядности, отдельный график отклонений.

Если этого не сделать, мы все забудем об этой версии, как и о множестве других :)



Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.

Всі на світі, починаючи від найдрібніших кварок, електронів і дітей, і закінчуючи найжирнішими слонами та НБУ -- не люблять аби на них неперервно витріщались... Краще цього не робити. 👻


До речі, про паніку.
Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.
І ще ж не факт, що щось програли, а вже всі такі нервові...
От продасть зараз НБУ трохи дорожче, держбюжету перепаде трохи більше -- це проблема?
А от що понад півроку осені-зими 22-23 жирні коти паслись на конвертдепо (= НБУ, держбюджет) і “заробляли” більше аніж на “нулях” -- от це і досі в голову не вкладається. Що то було? Масове божевілля в тилах починаючи від влади...? 🙄
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 08:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках

Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
Дюрі-бачі
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