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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11436114371143811439

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 94
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
32
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
6%
6
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 08:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках

Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:08

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках

Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.


І так кажуть млн неплатників податків?
Але ж це все з розряду “не піду у військо, поки всі депутати і їхні сини не вмрут на нулі...” Хіба не так?

А якщо не держава то як тоді?
Анархокапіталізм? Той, що у статтях “страхова компанія “Сонечко” проти московського царства”.

А страхові внески тим страх.компанія правда-правда платитимете? Чи якщо когось із їхніх працівників помітять в монаках, або в одязі дорожчому 10$ з секонду -- то усьо, фініта...?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:16

Bobua Податки платити треба, бо закон (держава змушує), а от донати то від чистого серця...
Дюрі-бачі
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