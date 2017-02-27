Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2024 08:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:08
І так кажуть млн неплатників податків?
Але ж це все з розряду “не піду у військо, поки всі депутати і їхні сини не вмрут на нулі...” Хіба не так?
А якщо не держава то як тоді?
Анархокапіталізм? Той, що у статтях “страхова компанія “Сонечко” проти московського царства”.
А страхові внески тим страх.компанія правда-правда платитимете? Чи якщо когось із їхніх працівників помітять в монаках, або в одязі дорожчому 10$ з секонду -- то усьо, фініта...?
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:16
Bobua Податки платити треба, бо закон (держава змушує), а от донати то від чистого серця...
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