Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2024 08:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:08
І так кажуть млн неплатників податків?
Але ж це все з розряду “не піду у військо, поки всі депутати і їхні сини не вмрут на нулі...” Хіба не так?
А якщо не держава то як тоді?
Анархокапіталізм? Той, що у статтях “страхова компанія “Сонечко” проти московського царства”.
А страхові внески тим страх.компанія правда-правда платитимете? Чи якщо когось із їхніх працівників помітять в монаках, або в одязі дорожчому 10$ з секонду -- то усьо, фініта...?
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:16
Bobua Податки платити треба, бо закон (держава змушує), а от донати то від чистого серця...
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну и прекрасно!
Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУ
Ну и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затею
Играть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадать
Для "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.
Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:36
Интересно, вы из 27 года выходите, а на аукционах минфина в это же время наблюдается ажиотажный спрос именно на эти - самые длинные бумаги//))
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