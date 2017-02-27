Додано: Суб 25 тра, 2024 18:47

Сибарит написав: Bobua написав: Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал. Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.

Ну и прекрасно!

Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУ

Ну и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затею

Bobua написав: Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад. Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.

Играть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадать

Для "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.

Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству. Ну и прекрасно!Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУНу и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затеюИграть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадатьДля "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.

Добре.Ризикну.Але буде на Вашій совісті, якщо НБУ собі щось зробить...! 😁От взяв оф.курсТам дають також у одразу в ел.таблицю. Жаль лише, що дата неформатна.Компом поступово переставав користуватись ще відколи купив планшет ще десь у 14р. А смартфони нині розміром майже як колись планшети...Трошки обмеженіший функціонал порівняно з вікнами (і у таблиць, і навіть у тотал.командера... 😒) але головне -- можливість працювати лежачи. І ще можна закривати одне око (по черзі) і вони так цілий день можуть майже і не втомитись. І короткозорість нарешті стає великим плюсом.Але ділитись результатами таки складніше -- андро.таблиці не завжди дають скопіювати текст (офіссуїта), або викидають при цьому перенесення рядків (штатна)... 😒А робити екранки замучує.Цю зробив лише задля фарбування:В цій таблиці використав січневі ставки річних овдп (17.6 і 4.5, різниця 13.1, 1.131^(1/366) -- денний виграш гривневих овдп і, водночас, таємна денна девальвація.І от. Оф.курс саме так і поводиться. За винятком аномалій підсвічених яскраво синім. (НБУ! Без паніки!! 🐌 Форум читає лише 0.0000000(0)1% жителів України)Що цікаво -- зараз все те саме, що і від середини березня. Вже 2.5міс як.З незрозумілих причин -- саме зараз це вилилось у плачі Ярославн. Криза 40-ки? Не плакайте, люди! Це лише перший рік сумно. Або гривню. Але 40друга гривня має бути всього за 79днів після 27.5, втягнетесь.Але щодо скирдування -- тут не згоден.У валюті люди скирдують.Ще у 22 влітку чув як солдат замовляв дружині закупатись...Але, в принципі... вони підтримують цим (знеціненням скирд від інфляцій) наших головних союзників? І це ж теж добре?