Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи. Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша
один лям баксів важить 10 кг, розраховуйте свої здібності завчасно...
Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи. Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша
один лям баксів важить 10 кг, розраховуйте свої здібності завчасно...[/quote] Навіть не знаю скільки важить 200к ойро ,проте багато місця точно не займає.
Bobua написав:Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.
Ну и прекрасно! Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУ Ну и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затею
Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.
Играть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадать Для "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину. Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.
Добре. Ризикну. Але буде на Вашій совісті, якщо НБУ собі щось зробить...! 😁
Компом поступово переставав користуватись ще відколи купив планшет ще десь у 14р. А смартфони нині розміром майже як колись планшети... Трошки обмеженіший функціонал порівняно з вікнами (і у таблиць, і навіть у тотал.командера... 😒) але головне -- можливість працювати лежачи. І ще можна закривати одне око (по черзі) і вони так цілий день можуть майже і не втомитись. І короткозорість нарешті стає великим плюсом. Але ділитись результатами таки складніше -- андро.таблиці не завжди дають скопіювати текст (офіссуїта), або викидають при цьому перенесення рядків (штатна)... 😒 А робити екранки замучує. Цю зробив лише задля фарбування:
В цій таблиці використав січневі ставки річних овдп (17.6 і 4.5, різниця 13.1, 1.131^(1/366) -- денний виграш гривневих овдп і, водночас, таємна денна девальвація. І от. Оф.курс саме так і поводиться. За винятком аномалій підсвічених яскраво синім. (НБУ! Без паніки!! 🐌 Форум читає лише 0.0000000(0)1% жителів України)
Що цікаво -- зараз все те саме, що і від середини березня. Вже 2.5міс як. З незрозумілих причин -- саме зараз це вилилось у плачі Ярославн. Криза 40-ки? Не плакайте, люди! Це лише перший рік сумно. Або гривню. Але 40друга гривня має бути всього за 79днів після 27.5, втягнетесь.
Але щодо скирдування -- тут не згоден. У валюті люди скирдують. Ще у 22 влітку чув як солдат замовляв дружині закупатись... Але, в принципі... вони підтримують цим (знеціненням скирд від інфляцій) наших головних союзників? І це ж теж добре?