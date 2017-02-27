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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2024 21:47
UA
ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40
(не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 25 тра, 2024 23:19
konstantin kirovograd написав:UA
ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40
(не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)
Отсутствие реальной политической автономии НБУ.
В этот раз, Пышного ругать не стоит
Просто очередная диверсия простых решений от ВР и ОП.
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UA
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Додано: Суб 25 тра, 2024 23:26
konstantin kirovograd написав:
сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50
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asti
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Додано: Нед 26 тра, 2024 00:00
asti написав: konstantin kirovograd написав:
сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50
Киев, обменка, белые - 40.30 прием
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