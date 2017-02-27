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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2024 21:47
UA
ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40
(не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 25 тра, 2024 23:19
konstantin kirovograd написав:UA
ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40
(не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)
Отсутствие реальной политической автономии НБУ.
В этот раз, Пышного ругать не стоит
Просто очередная диверсия простых решений от ВР и ОП.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 23:26
konstantin kirovograd написав:
сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50
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Додано: Нед 26 тра, 2024 00:00
asti написав: konstantin kirovograd написав:
сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50
Киев, обменка, белые - 40.30 прием
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Додано: Нед 26 тра, 2024 03:44
75stasstas75 написав:
Киев, обменка, белые - 40.30 прием
USD 40,45 - 40,55
USD синій 40,5 - 40,7
USD 96 40,25 - 40,35
EUR 43,95 - 44
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Додано: Нед 26 тра, 2024 06:51
asti написав: konstantin kirovograd написав:
сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50
Де курс вишем, гривні багато немає, там тільки роздріб. Я отримав зп та в застосунку купив онлайн на весь та частково на депозит різницю
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Додано: Нед 26 тра, 2024 07:47
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Що це відбувається з готівковим курсом?
Загон в бакс. Посмотрим летом для чего?
Ещё не понятки с выборами в США. Что бы там не оказался план 91г. совка.
Мольфар Жирик предсказал дату и год войны в Украине, не удивлюсь если его прогноз сбудется и с выборами в США
У нас он говорил, что выборов после ЗЕ больше не будет. Пока так и есть, выборов - нет.
А ещё настораживает НБУ, он никаких заяв не делает, ничего нового не предпринимает - курс тупо рекордно идёт вверх и всем похер там на банковой и институтской.
У всех тема №1 ТЦК и отлов людей на улице.
Где то и что то должно скоро бахнуть неожиданно, про которое никто даже и подумать не смог бы ранее.
Навіть скрін зробив вашого спітча, щоб потім довго не шукати.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:23
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
виходячи з того, як відбулося, то 40+ буде вже влітку
Ще весною!
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:36
somilitark написав: moveton написав:
Упрощенцам только ЕСВ вырастет на 22% от повышения.
Що за дурниці?
От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом.
Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781.
Відповідно зараз треба віддати 3320.
Зростання на 539 грн.
Плюс автоматом підвищать комуналку підприємцю усілякі контори: вивіз сміття, світло, ЖЕКі, постачальникі інших послуг, бо виросла мін.з.п.
Єдиний податок виросте в наступному році, поки можна видихнути.
Ось є приклад, регіональний виробник мінеральної води, апарат по розливу німецький, треба обслужити, дуже виросли прайси на обслуговування, зросла ціна фільтрів і СО2, навіть банально ціна масла для обладнання виросла суттєво.
Робітників немає, вигребли на ЗСУ, а ті що залишились не виходять з хати. Треба суттєво витратись, щоб нарешті знайти робітників і пропрацювати сезон.
Зросла в ціні пластмасова пляшка, бо вона купується за євро, сировина рванула, бо сильно зросли котирування нафти, вся лінєйка полімерів додала 20% за півроку в євро, курс євро теж зріс.
Податки рванули, оренда землі в одному селі біля райцентра від сільради теж не кисло зросла, бо місцевим бюджетам хоч вішайся без прибуткового податку від військових.
Замовлень від Міноборони немає, бо там відбувся черговий переділ постачальників.
От сидить цей підприємець і роздумує, була пропозиція продати конкуренту лінію, бо той хоче закрити не зручного "коллєгу", готовий дати майже ринкову ціну за обладнання, щоб прибрати його бізнес до рук, розширитись і більш вільно почуватись.
Щось мені підсказує, що не буде він запускатись в цьому сезоні, там бізне дуже сезонний, продається мінералка добре, навіть сама дешева, коли на вулиці вдень +20 і вище, коли холодно то продажі можуть впасти в 10 чи навіть більше разів.
Остання крапля напевне буде підвищення податків і зростання вартості матеріалів, бо не впевнений підприємець, що ринок проковтне подорощання продукції мінімум на 15%.
Плюс ніхто не говорить, але в багатьох містах по суті залишились одні пенсіонери, населення скорочується, немає кому продавати, одні воюють, деякі "пливуть через тису", їх дружини з дітьми законно виїджають.
Ну, а що пенсіонери? Вони не гравці на ніяких ринках, там тільки аптека, крупи і комуналка.
Так що не все так однозначно, для багатьох на падаючому в об'ємах продажу ринку це буде остання крапля- підвищення податків. Будуть люди банкрутувати і закривати бізнеси.
Уряд грає в погану гру.
Тут все до купи зібралось в сніжний ком, який знесе багато створювачів ВВП, в ітозі Уряд отримає ще менше надходжень, бо не буде з кого дерти ті податки.
Ну, що отримав Уряд менше надходжень?! Щодо води… Один знайомий був відкрив дві точки по продажі питної води… Зараз відкриває ще дві! І це на 50 тисячне місто! До війни в місті спокійно можна було їздити і паркуватися, а зараз хрін де припаркуєшся і пробки як в Києві! Станцій СТО добавилося в рази як і фірм по продажу запчастин! Мийок самообслуговування збільшилось разів в пʼять! Власники всього, що повʼязано з ремонтом автомобілів в такому шоколаді! Можна ще наводити купу прикладів, але не знаю навіщо, бо хто хоче заробляти заробляє, а хто хоче нити і плакати, плаче і ниє!
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:46
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Що це відбувається з готівковим курсом?
Загон в бакс. Посмотрим летом для чего?
Ещё не понятки с выборами в США. Что бы там не оказался план 91г. совка.
Мольфар Жирик предсказал дату и год войны в Украине, не удивлюсь если его прогноз сбудется и с выборами в США
У нас он говорил, что выборов после ЗЕ больше не будет. Пока так и есть, выборов - нет.
А ещё настораживает НБУ, он никаких заяв не делает, ничего нового не предпринимает - курс тупо рекордно идёт вверх и всем похер там на банковой и институтской.
У всех тема №1 ТЦК и отлов людей на улице.
Где то и что то должно скоро бахнуть неожиданно, про которое никто даже и подумать не смог бы ранее.
А что он предсказывал про выборы в США?
Про валюту США что-то говорил?
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