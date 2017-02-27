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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:54
konstantin kirovograd написав: Shaman написав: Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.
Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?
байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати
яйца сезонный продукт в Украине.Сибистоимость круглый год одинаковая,но когда перестают нестись куры фермерские и домохозяйст то Курочки Рябы подымают цены так как они монополисты с осени по весну.Это чистой воды спикуляция.В Европе такого нет и не моржет быть так как сразу по шапке получит производитель.Это наше изобретение-кого не вжарить как не своих.Поэтому мы и удивляемся почему окорочка и олия наша дешевле за рубежом чем у нас в АТБ.[/quote]
Собівартість круглий рік однакова?! Тобто взимку не треба опалювати приміщення і витрачати більше коштів на енергоресурси?! Чи влітку теж опалюють?! Я вже про інші нюанси мовчу…
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:55
Victor8 написав:
А что он предсказывал про выборы в США?
Про валюту США что-то говорил?
Говорил, что выборов в США не будет, т.к. там начнётся сценарий 91г. в совке и что дол. рухнет и больше не будет валютой мира.
Он ещё какую то капсулу со своими познаниями заложил в бетон, которую откроют в кажется в 30х годах.
Посмотрим до осени, осталось не так много. Но про число, мес. и год начало вторжения раши он ещё говорил весной 21года. Ошибся на 2 дня. И про Крым и войну с Украиной говорил в начале 2000х годов. И про негра през. в США тоже говорил. Все смеялись, дурачок, но некоторые предсказания сейчас его сбываются.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:25
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
А что он предсказывал про выборы в США?
Про валюту США что-то говорил?
Говорил, что выборов в США не будет, т.к. там начнётся сценарий 91г. в совке и что дол. рухнет и больше не будет валютой мира.
Он ещё какую то капсулу со своими познаниями заложил в бетон, которую откроют в кажется в 30х годах.
Посмотрим до осени, осталось не так много. Но про число, мес. и год начало вторжения раши он ещё говорил весной 21года. Ошибся на 2 дня. И про Крым и войну с Украиной говорил в начале 2000х годов. И про негра през. в США тоже говорил. Все смеялись, дурачок, но некоторые предсказания сейчас его сбываются.
Он к Ванге часто ездил на встречи, возможно от туда какая-то информация.
Также он предсказывал (ещё до 2014 года), что Украина никогда не будет в НАТО и ЕС.
Частично, он оказался прав (пока, по крайней мере).
Касательно США.
Пока что не видно предпосылок того, что выборы 2024 в США под вопросом.
Должен быть какой-то очень сильный фактор в США, но пока его нет.
Есть только фильм «Падение империи» (англ. Civil War, прямой перевод — «Гражданская война», другое название — «Восстание Штатов») — художественный фильм 2024 года.
Соответственно, пока и доллару США ничего не угрожает. IMHO.
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Victor8
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:33
Victor8 написав:
Соответственно, пока и доллару США ничего не угрожает. IMHO.
Будем смотреть. Есть раша, есть Китай с Тайванью, есть Иран с Израилем. Не хочется верить в 3 мировую, но уже ничему не удивлюсь в наше время.((
Да и дедушке что одному, что другому в США уже как бы дожить до осени.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 27 тра, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:34
коллеги прекратите нести чушь эту про мальфаров ванг и прочую лабуду или ветку отдельную сделайте-
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konstantin kirovograd
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:49
Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
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Victor8
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:51
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Що це відбувається з готівковим курсом?
Загон в бакс. Посмотрим летом для чего?
Ещё не понятки с выборами в США. Что бы там не оказался план 91г. совка.
Мольфар Жирик предсказал дату и год войны в Украине, не удивлюсь если его прогноз сбудется и с выборами в США
У нас он говорил, что выборов после ЗЕ больше не будет. Пока так и есть, выборов - нет.
А ещё настораживает НБУ, он никаких заяв не делает, ничего нового не предпринимает - курс тупо рекордно идёт вверх и всем похер там на банковой и институтской.
У всех тема №1 ТЦК и отлов людей на улице.
Где то и что то должно скоро бахнуть неожиданно, про которое никто даже и подумать не смог бы ранее.
План совка 91 у США неможливий.
Ви б хоча б думали перед тим, як писати.
Бо нема Горбачова на чолі і в наявності система стримування.
До того ж, всередині країни немає зацікавлених в розвалі)
Інша історія, що умовна двополярність світу, що вимальовується, грає не на користь долара.
І доки вона не вималюєтся, точно буде сприяти додатковій турбулентності валютних ринків...
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:56
konstantin kirovograd написав:
коллеги прекратите нести чушь эту про мальфаров ванг и прочую лабуду или ветку отдельную сделайте-
никто ж не может пояснить достаточно убедительно про конкретные причинно-следственные механизмы сложившейся турбулентной финансово-экономической ситуации и ситуативных реалий макроэкономических тенденций валютного курсообразования в контексте, хотя бы на конец мая и начало июня 2024, - а любые
мольфары в гэбэшных погонах делают это льогко
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:02
UA написав: zerocool написав: sens написав:
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів
з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць
та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується
.
Якщо без конспірології, то для фізика цілком нормально отримувати на карту в тому числі донати та волонтерку, але витрачають нормальні люди майже все у юр. осіб.
Не. Цель исключить деньги вояк на карточках из валютного ажиотажа который сейчас начнется.
Акция от правительства.
а в чем именно такое исключение? нельзя обменять онлайн? отправить по реквизитам счета (СЭПом) ?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:05
Victor8 написав:
Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
весь прошлый год в последние числа каждого месяца курс более или менее снижался
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