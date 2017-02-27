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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11440114411144211443>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 101
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
13%
13
39,50-40,00
33%
33
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
8%
8
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:54

  konstantin kirovograd написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.

Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?

байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати :D

яйца сезонный продукт в Украине.Сибистоимость круглый год одинаковая,но когда перестают нестись куры фермерские и домохозяйст то Курочки Рябы подымают цены так как они монополисты с осени по весну.Это чистой воды спикуляция.В Европе такого нет и не моржет быть так как сразу по шапке получит производитель.Это наше изобретение-кого не вжарить как не своих.Поэтому мы и удивляемся почему окорочка и олия наша дешевле за рубежом чем у нас в АТБ.[/quote]
Собівартість круглий рік однакова?! Тобто взимку не треба опалювати приміщення і витрачати більше коштів на енергоресурси?! Чи влітку теж опалюють?! Я вже про інші нюанси мовчу…
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:А что он предсказывал про выборы в США?
Про валюту США что-то говорил?

Говорил, что выборов в США не будет, т.к. там начнётся сценарий 91г. в совке и что дол. рухнет и больше не будет валютой мира.
Он ещё какую то капсулу со своими познаниями заложил в бетон, которую откроют в кажется в 30х годах.
Посмотрим до осени, осталось не так много. Но про число, мес. и год начало вторжения раши он ещё говорил весной 21года. Ошибся на 2 дня. И про Крым и войну с Украиной говорил в начале 2000х годов. И про негра през. в США тоже говорил. Все смеялись, дурачок, но некоторые предсказания сейчас его сбываются.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:А что он предсказывал про выборы в США?
Про валюту США что-то говорил?

Говорил, что выборов в США не будет, т.к. там начнётся сценарий 91г. в совке и что дол. рухнет и больше не будет валютой мира.
Он ещё какую то капсулу со своими познаниями заложил в бетон, которую откроют в кажется в 30х годах.
Посмотрим до осени, осталось не так много. Но про число, мес. и год начало вторжения раши он ещё говорил весной 21года. Ошибся на 2 дня. И про Крым и войну с Украиной говорил в начале 2000х годов. И про негра през. в США тоже говорил. Все смеялись, дурачок, но некоторые предсказания сейчас его сбываются.

Он к Ванге часто ездил на встречи, возможно от туда какая-то информация.
Также он предсказывал (ещё до 2014 года), что Украина никогда не будет в НАТО и ЕС.
Частично, он оказался прав (пока, по крайней мере).

Касательно США.
Пока что не видно предпосылок того, что выборы 2024 в США под вопросом.
Должен быть какой-то очень сильный фактор в США, но пока его нет.
Есть только фильм «Падение империи» (англ. Civil War, прямой перевод — «Гражданская война», другое название — «Восстание Штатов») — художественный фильм 2024 года.

Соответственно, пока и доллару США ничего не угрожает. IMHO.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Соответственно, пока и доллару США ничего не угрожает. IMHO.
Будем смотреть. Есть раша, есть Китай с Тайванью, есть Иран с Израилем. Не хочется верить в 3 мировую, но уже ничему не удивлюсь в наше время.((
Да и дедушке что одному, что другому в США уже как бы дожить до осени.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 27 тра, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:34

коллеги прекратите нести чушь эту про мальфаров ванг и прочую лабуду или ветку отдельную сделайте- :mrgreen:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:49

Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Що це відбувається з готівковим курсом?
Загон в бакс. Посмотрим летом для чего? :P
Ещё не понятки с выборами в США. Что бы там не оказался план 91г. совка.
Мольфар Жирик предсказал дату и год войны в Украине, не удивлюсь если его прогноз сбудется и с выборами в США :roll: У нас он говорил, что выборов после ЗЕ больше не будет. Пока так и есть, выборов - нет.
А ещё настораживает НБУ, он никаких заяв не делает, ничего нового не предпринимает - курс тупо рекордно идёт вверх и всем похер там на банковой и институтской.
У всех тема №1 ТЦК и отлов людей на улице.
Где то и что то должно скоро бахнуть неожиданно, про которое никто даже и подумать не смог бы ранее. :shock:

План совка 91 у США неможливий.
Ви б хоча б думали перед тим, як писати.
Бо нема Горбачова на чолі і в наявності система стримування.
До того ж, всередині країни немає зацікавлених в розвалі)
Інша історія, що умовна двополярність світу, що вимальовується, грає не на користь долара.
І доки вона не вималюєтся, точно буде сприяти додатковій турбулентності валютних ринків...
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:56

  konstantin kirovograd написав:коллеги прекратите нести чушь эту про мальфаров ванг и прочую лабуду или ветку отдельную сделайте- :mrgreen:
никто ж не может пояснить достаточно убедительно про конкретные причинно-следственные механизмы сложившейся турбулентной финансово-экономической ситуации и ситуативных реалий макроэкономических тенденций валютного курсообразования в контексте, хотя бы на конец мая и начало июня 2024, - а любые мольфары в гэбэшных погонах делают это льогко :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:02

  UA написав:
  zerocool написав:
  sens написав:🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується.
Якщо без конспірології, то для фізика цілком нормально отримувати на карту в тому числі донати та волонтерку, але витрачають нормальні люди майже все у юр. осіб.

Не. Цель исключить деньги вояк на карточках из валютного ажиотажа который сейчас начнется.
Акция от правительства.
а в чем именно такое исключение? нельзя обменять онлайн? отправить по реквизитам счета (СЭПом) ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:05

  Victor8 написав:Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
весь прошлый год в последние числа каждого месяца курс более или менее снижался
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