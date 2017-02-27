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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2024 12:40
Victor8 написав:
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
опты никуда не резвят, курсы - как вчера. 40.60 беринехочу. И никому и не надо - это ж не "73.20"
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:48
Спред купівлі продажу на міняло майже гривня - щось тут явно не те причому на купівлю курс знижають
Щось знають?
Покупка
39.7485
Продажа
40.5767
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Василь-Рівне
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:56
Василь-Рівне написав:
Спред купівлі продажу на міняло майже гривня - щось тут явно не те причому на купівлю курс знижають
Щось знають?
Покупка
39.7485
это странно...
мой Южный-маркер поднял сегодня покупку на 0.05+0.15=0.20 грн.
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 тра, 2024 13:00
Василь-Рівне Це особливості відображення на сайті. Якщо зайти і подивитись по заявкам, то нічого незвичайного. Купляють 40,4-40,65.
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