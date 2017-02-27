опты никуда не резвят, курсы - как вчера. 40.60 беринехочу. И никому и не надо - это ж не "73.20"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2024 12:40
Додано: Пон 27 тра, 2024 12:48
Спред купівлі продажу на міняло майже гривня - щось тут явно не те причому на купівлю курс знижають Щось знають?
Покупка
39.7485
Продажа
40.5767
Додано: Пон 27 тра, 2024 12:56
Додано: Пон 27 тра, 2024 13:00
Василь-Рівне Це особливості відображення на сайті. Якщо зайти і подивитись по заявкам, то нічого незвичайного. Купляють 40,4-40,65.
Додано: Пон 27 тра, 2024 13:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Стабілізацію валютного ринку потрібно очікувати не раніше ніж стабілізацію на фронті. А поки що гривня падає з саморозігрівом.
Додано: Пон 27 тра, 2024 13:55
Один з перших: Європейський центробанк знизить процентні ставки з історичних максимумів
Європейський центральний банк надіслав чіткий сигнал, що наступного тижня він знизить процентні ставки з їх історичних максимумів.
ЄЦБ, який критикували за те, що він був одним з останніх, хто підвищив ставки після найбільшого сплеску інфляції три роки тому, тепер майже напевно стане одним з перших великих центральних банків, які знизять ставки.
Про це головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив в інтерв'ю Financial Times напередодні знакового засідання банку, яке відбудеться 6 червня: "Якщо не буде великих сюрпризів, на даний момент ми бачимо достатньо причин, щоб зняти верхній рівень обмежень".
Інвестори роблять великі ставки на те, що ЄЦБ знизить свою базову депозитну ставку на чверть відсоткового пункту з її рекордного максимуму в 4% на засіданні наступного тижня після того, як інфляція в єврозоні впала до рівня, близького до цільового показника в 2%, встановленого банком.
Financial Times
Додано: Пон 27 тра, 2024 14:05
В даний момент це може зробити тільки НБУ.
Не факт.
Цього тижня швидше за все пригальмувати зростання можна хіба що боковиком.
Активна корекція переноситься вже на червень.
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