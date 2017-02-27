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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11441114421144311444

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 102
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
13%
13
39,50-40,00
32%
33
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
8%
8
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:40

  Навуходоносор написав:
  Realist написав:
  Victor8 написав:Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.

В даний момент це може зробити тільки НБУ.
  Victor8 написав:В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...

Не факт.
Цього тижня швидше за все пригальмувати зростання можна хіба що боковиком.
Активна корекція переноситься вже на червень.

Жду коррекцию в ближайшее время.
Поход в горы затянулся.
Должны уйти под 40, но не факт, что надолго.

Восени 2014 всі теж чекали корекції.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

HODL!

Без паники, ждем 38
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:10

  NDV написав:HODL!

Без паники, ждем 38
38 - это килобаксов за 1 биткоин? или про какого зверя без паники?
flysoulfly
 
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