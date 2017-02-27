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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2024 16:40
Навуходоносор написав: Realist написав: Victor8 написав:
Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В даний момент це може зробити тільки НБУ.
Victor8 написав:
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
Не факт.
Цього тижня швидше за все пригальмувати зростання можна хіба що боковиком.
Активна корекція переноситься вже на червень.
Жду коррекцию в ближайшее время.
Поход в горы затянулся.
Должны уйти под 40, но не факт, что надолго.
Восени 2014 всі теж чекали корекції.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 18:47
HODL!
Без паники, ждем 38
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:10
NDV написав:
HODL!
Без паники, ждем 38
38 - это килобаксов за 1 биткоин? или про какого зверя без паники?
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:30
NDV написав:
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Без паники, ждем 38
40,38 ? ну продажа уже выше
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:36
Интересно банкам ещё не пришло распоряжение предупреждать ТЦК когда клиент придёт за монетами по окончанию дела?. А то вчера был в поликлинике, так врач с порога не про болезнь и что меня беспокоит, а первый вопрос - вы обновили свои данные в военкомате? И начала читать лекцию, что бы немедленно зашёл в приложение и скачал Резерв +. Говорю - вам какое дело? Ваша задача лечить людей. Обиделась... Такое впечатление, что врачи стали смотрителями ТЦК. Привет 37год, привет - Берия
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:41
Игорь Алексеевич написав:
Интересно банкам ещё не пришло распоряжение предупреждать ТЦК когда клиент придёт за монетами по окончанию дела?. А то вчера был в поликлинике, так врач с порога не про болезнь и что меня беспокоит, а первый вопрос - вы обновили свои данные в военкомате? И начала читать лекцию, что бы немедленно зашёл в приложение и скачал Резерв +. Говорю - вам какое дело? Ваша задача лечить людей. Обиделась... Такое впечатление, что врачи стали смотрителями ТЦК. Привет 37год, привет - Берия
С «монетой» в кармане (согласно легенды она, и полный бак и вечерняя пицца на похавать имеются) ходят в Добробуты всякие. Там глупых вопросов нет.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:47
Игорь Алексеевич написав:
Говорил, что выборов в США не будет, т.к. там начнётся сценарий 91г. в совке и что дол. рухнет и больше не будет валютой мира.
Он ещё какую то капсулу со своими познаниями заложил в бетон, которую откроют в кажется в 30х годах.
Посмотрим до осени, осталось не так много. Но про число, мес. и год начало вторжения раши он ещё говорил весной 21года. Ошибся на 2 дня. И про Крым и войну с Украиной говорил в начале 2000х годов. И про негра през. в США тоже говорил. Все смеялись, дурачок, но некоторые предсказания сейчас его сбываются.
Где почитать,или где посмотреть??Как звали сего славного,умного мужа?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:00
zerocool написав:
Ви не зовсім у темі мені здається
Shaman написав:
й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
для початку обговоримо, про яку тему говоримо. а саме, що таке тіньовий бізнес - це продаж за кеш, обнал та зп в конвертах. це не всі елементи, але значні. так от, все це більше обліковується в грн. не дуже великі суми, але дуже багато контрагентів. точних відсотків ніхто не дасть, але як на мене гривні має бути більше.
а хабарі так, напевне беруть в уо - цю сферу не дуже добре знаю
а бізнес більш гривнею оперує. а переважна більшість доларового кешу на руках - це якраз збереження населення. ну й квартири ще купують-продають переважно за валюту.
тому хто в темі, таке собі питання
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:01
flysoulfly написав:
послухав, але як на мене, жодного аргументу проти заяв Гонтаревої Пишний не навів, більше емоції...
Але перехід від фіксованого курсу до керованої гнучкості — це один із елементів нашої довострокової стійкості, тому що він, як ви правильно кажете, демфує дисбаланси, пов’язані із зовнішніми і внутрішніми факторами. І наразі ми бачимо, що глибина внутрішнього валютного ринку зросла в чотири рази. Маються на увазі операції без участі Національного банку. У чотири рази. Експортери сприймають цю позицію. Ми вийшли насправді на профіцит купівлі-продажу експортної виручки і потреби. Вийшли на профіцит, тому що експортери почали повертати валютну виручку за рахунок, зокрема, зрозумілого, побудованого на стратегії (а не на якомусь викривленому баченні) питання курсової політики.
або багато розумних слів, але про що мова? що таке глибина внутрішнього валютного ринку? не бачу ніякого зростання в чотири рази. й профіциту продажу валюти я ніде не бачу. може хтось бачить?
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 27 тра, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:06
Hotab написав:
ходят в Добробуты всякие
Добробуты всякие переполнены по записям. Все бывшие летуны после 18 мая начали там обновлять свои данные по здоровью за любые деньги.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 27 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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