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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 103
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
13%
13
39,50-40,00
32%
33
40,00-40,50
24%
25
40,50-41,00
9%
9
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:49

  Игорь Алексеевич написав:Интересно банкам ещё не пришло распоряжение предупреждать ТЦК когда клиент придёт за монетами по окончанию дела?. А то вчера был в поликлинике, так врач с порога не про болезнь и что меня беспокоит, а первый вопрос - вы обновили свои данные в военкомате? И начала читать лекцию, что бы немедленно зашёл в приложение и скачал Резерв +. Говорю - вам какое дело? Ваша задача лечить людей. Обиделась... Такое впечатление, что врачи стали смотрителями ТЦК. Привет 37год, привет - Берия :roll:

Мовчки думайте про доляр па 37,50! Допоможе
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:57

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:ходят в Добробат
Все бывшие летуны после 18 мая начали там обновлять свои данные по здоровью за любые деньги.))




Всем известно, что бывшие летуны бедные как церковные крысы.
У них нет «монет». Все они у ИА, купленные по курсу 37.5

Крч, миф о «монетах» развеян.
Если ИА не находит 1000 грн на прием к специалисту в добробут, то…
И да, нет там шаленых очередей. Клиник этой сети по городу полно, выбрать себе время не проблема абсолютно.
Ну и не добробутом единым.. Но напевая тут о «монетах в кармане» и ходить в государственную клинику, где тебя пугают ТЦК.. крч ясно все.
Hotab
 
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