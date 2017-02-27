|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2024 20:49
Игорь Алексеевич написав:
Интересно банкам ещё не пришло распоряжение предупреждать ТЦК когда клиент придёт за монетами по окончанию дела?. А то вчера был в поликлинике, так врач с порога не про болезнь и что меня беспокоит, а первый вопрос - вы обновили свои данные в военкомате? И начала читать лекцию, что бы немедленно зашёл в приложение и скачал Резерв +. Говорю - вам какое дело? Ваша задача лечить людей. Обиделась... Такое впечатление, что врачи стали смотрителями ТЦК. Привет 37год, привет - Берия
Мовчки думайте про доляр па 37,50! Допоможе
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16818
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 27 тра, 2024 21:57
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
ходят в Добробат
Все бывшие летуны после 18 мая начали там обновлять свои данные по здоровью за любые деньги.))
Всем известно, что бывшие летуны бедные как церковные крысы.
У них нет «монет». Все они у ИА, купленные по курсу 37.5
Крч, миф о «монетах» развеян.
Если ИА не находит 1000 грн на прием к специалисту в добробут, то…
И да, нет там шаленых очередей. Клиник этой сети по городу полно, выбрать себе время не проблема абсолютно.
Ну и не добробутом единым.. Но напевая тут о «монетах в кармане» и ходить в государственную клинику, где тебя пугают ТЦК.. крч ясно все.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12336
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2235 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Qwerty
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34251
|36926455
|
П'ят 24 тра, 2024 19:47
osafly
|
|1960
|13246579
|
|
|7978
|23189606
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|