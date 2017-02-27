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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:20
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
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Додано: Пон 27 тра, 2024 22:49
NDV написав:
HODL!
Без паники, ждем 38
Ні, це хвантастика (с)
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Додано: Вів 28 тра, 2024 09:25
У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що державний та гарантований державою зовнішній борг становив 71,52% загальної суми, – 4,29 трлн грн (108,37 млрд дол).
Натомість державний та гарантований державою внутрішній борг становив 28,48% від загальної суми, або 1,71 трлн грн (43,14 млрд дол).
Загалом протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,47 млрд дол.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 10:42
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
Посмотрите на курс и поймёте выделяют или нет. Я же написал тогда считаем тогда курс рубля. Так оно и получается, уже не только часть Донбасса перешла на рубль, но уже и часть Харьковской обл. Вот вам и помощь...
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