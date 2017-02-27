США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:20
США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:25
У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що державний та гарантований державою зовнішній борг становив 71,52% загальної суми, – 4,29 трлн грн (108,37 млрд дол).
Натомість державний та гарантований державою внутрішній борг становив 28,48% від загальної суми, або 1,71 трлн грн (43,14 млрд дол).
Загалом протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,47 млрд дол.
Додано: Вів 28 тра, 2024 10:42
Посмотрите на курс и поймёте выделяют или нет. Я же написал тогда считаем тогда курс рубля. Так оно и получается, уже не только часть Донбасса перешла на рубль, но уже и часть Харьковской обл. Вот вам и помощь...типа 2 самолёта вы год.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:41
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:19
Наличный USD плавно подбирается к цифре 41,00 на продаже.
А несколько дней тому назад писали, что это маловероятно.
Так и межбанк может до 41,00 дойти в ближайшие несколько дней...
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Да уж, приспали нас долларами по 37 и ковертдепо ))
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:47
Andrey2512 если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|