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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11443114441144511446>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 105
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
12%
13
39,50-40,00
32%
34
40,00-40,50
24%
25
40,50-41,00
10%
10
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:20

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.

США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:49

  NDV написав:HODL!

Без паники, ждем 38

Ні, це хвантастика (с)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:25

У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що державний та гарантований державою зовнішній борг становив 71,52% загальної суми, – 4,29 трлн грн (108,37 млрд дол).

Натомість державний та гарантований державою внутрішній борг становив 28,48% від загальної суми, або 1,71 трлн грн (43,14 млрд дол).

Загалом протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,47 млрд дол.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:42

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.

США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
Посмотрите на курс и поймёте выделяют или нет. Я же написал тогда считаем тогда курс рубля. Так оно и получается, уже не только часть Донбасса перешла на рубль, но уже и часть Харьковской обл. Вот вам и помощь...типа 2 самолёта вы год. :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:41

  NDV написав:HODL!

Без паники, ждем 38

А наразі
USD 40.60 / 40.80
EUR 44.25 / 44.45
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:19

Наличный USD плавно подбирается к цифре 41,00 на продаже.
А несколько дней тому назад писали, что это маловероятно.
Так и межбанк может до 41,00 дойти в ближайшие несколько дней...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Да уж, приспали нас долларами по 37 и ковертдепо ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:47

Andrey2512 если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:54

  konstantin kirovograd написав:Andrey2512 если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает :D

Если долго смотреть на курс 40+, то можно увидеть ухмыляющегося ИА..

Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:57

  Hotab написав:
  konstantin kirovograd написав:Andrey2512 если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает :D

Если долго смотреть на курс 40+, то можно увидеть ухмыляющегося ИА..

Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?

50/50
Vadim_
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