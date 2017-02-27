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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:59
Игорь Алексеевич
Вы тоже можете дать прогноз по паре. Чтобы я выбрал обратный. Так тоже можно работать с вашими прогнозами, они не «неверны», они просто «обратные».
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Hotab
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Додано: Вів 28 тра, 2024 13:02
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Если долго смотреть на курс 40+, то можно увидеть ухмыляющегося ИА..
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе
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anduzenko
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Додано: Вів 28 тра, 2024 13:04
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Вы тоже можете дать прогноз по паре. Чтобы я выбрал обратный. Так тоже можно работать с вашими прогнозами, они не «неверны», они просто «обратные».
Вы уже второе сообщение пишите на этой ветке. Пока спали много пропустили на др. Пора уже там отметится))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 28 тра, 2024 13:13
anduzenko написав: Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Если долго смотреть на курс 40+, то можно увидеть ухмыляющегося ИА..
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе
Дело не в победе. Я года этак с 08/09 (после очередного давала) в гривне держу «на покушать», не более 1 куя.
А вот евро начал хомячить недавно. Порядка 15-20% в нем на момент.Игорь Алексеевич
Вы уже второе сообщение
Продолжайте наблюдение. Вечером пришлете всю статистику без задержек.
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Hotab
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Додано: Вів 28 тра, 2024 14:08
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Пара евро/доллар однозначно в пользу доллара.
Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.
ЕС очень неоднородная, а местами даже очень слабая структура, если говорить про состав стран.
Основная экономика ЕС условно держится на 3-х странах: Германия, Франция, Италия.
Остальные или нейтральные, или получатели помощи от ЕС.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 14:12
jump написав: У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.
это сейчас сколько должен каждый гражданин Украины?
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Примат
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Додано: Вів 28 тра, 2024 14:19
Примат написав: jump написав: У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.
это сейчас сколько должен каждый гражданин Украины?
уедет еще очень много, считать пока рано.
ну, а как общий ответ - кто брал, тот пусть и отдает. это проблемы кредиторов, взращивавших государственную мафию уже не одно десятилетие, которая откровенно добивала экономику. сейчас уже повышать налоги бессмысленно, с безработного все-равно их не взыщешь.
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