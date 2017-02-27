|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:59
Игорь Алексеевич
Вы тоже можете дать прогноз по паре. Чтобы я выбрал обратный. Так тоже можно работать с вашими прогнозами, они не «неверны», они просто «обратные».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12340
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2235 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 28 тра, 2024 13:02
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Если долго смотреть на курс 40+, то можно увидеть ухмыляющегося ИА..
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 13:04
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Вы тоже можете дать прогноз по паре. Чтобы я выбрал обратный. Так тоже можно работать с вашими прогнозами, они не «неверны», они просто «обратные».
Вы уже второе сообщение пишите на этой ветке. Пока спали много пропустили на др. Пора уже там отметится))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8028
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 тра, 2024 13:13
anduzenko написав: Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Если долго смотреть на курс 40+, то можно увидеть ухмыляющегося ИА..
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе
Дело не в победе. Я года этак с 08/09 (после очередного давала) в гривне держу «на покушать», не более 1 куя.
А вот евро начал хомячить недавно. Порядка 15-20% в нем на момент.Игорь Алексеевич
Вы уже второе сообщение
Продолжайте наблюдение. Вечером пришлете всю статистику без задержек.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12340
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2235 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 28 тра, 2024 14:08
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Пара евро/доллар однозначно в пользу доллара.
Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.
ЕС очень неоднородная, а местами даже очень слабая структура, если говорить про состав стран.
Основная экономика ЕС условно держится на 3-х странах: Германия, Франция, Италия.
Остальные или нейтральные, или получатели помощи от ЕС.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 844
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 28 тра, 2024 14:12
jump написав: У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.
это сейчас сколько должен каждый гражданин Украины?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 14:19
Примат написав: jump написав: У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.
это сейчас сколько должен каждый гражданин Украины?
уедет еще очень много, считать пока рано.
ну, а как общий ответ - кто брал, тот пусть и отдает. это проблемы кредиторов, взращивавших государственную мафию уже не одно десятилетие, которая откровенно добивала экономику. сейчас уже повышать налоги бессмысленно, с безработного все-равно их не взыщешь.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3141
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 тра, 2024 14:51
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Вы тоже можете дать прогноз по паре. Чтобы я выбрал обратный. Так тоже можно работать с вашими прогнозами, они не «неверны», они просто «обратные».
На месте ИА я бы спрогнозировал стабильность. Из вредности
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7438
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6373 раз.
- Подякували: 21160 раз.
-
- Профіль
-
129
76
34
2
Додано: Вів 28 тра, 2024 15:16
Victor8 написав:
Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.
Є і такі прогнози:
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6716
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 28 тра, 2024 15:19
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
Посмотрите на курс и поймёте выделяют или нет. Я же написал тогда считаем тогда курс рубля. Так оно и получается, уже не только часть Донбасса перешла на рубль, но уже и часть Харьковской обл. Вот вам и помощь...типа 2 самолёта вы год.
визнай вже помилку
що вже далі маячню писати?
чи борги віддають лише боягузи, а помилки визнають лише розумні?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6111
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34253
|36927591
|
|
|1960
|13246862
|
|
|7978
|23190003
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|