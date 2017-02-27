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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11444114451144611447

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 105
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
12%
13
39,50-40,00
32%
34
40,00-40,50
24%
25
40,50-41,00
10%
10
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Примат написав:это сейчас сколько должен каждый гражданин Украины?

Якщо 40 млн, то по 150 тис. грн. Взагалі єрунда.
Кожен винен по $39 000. Світовий борг перевищив $315 трлн і продовжує зростати
https://finance.liga.net/ua/amp/ekonomi ... e-zrostaty
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:чи борги віддають лише боягузи, а помилки визнають лише розумні?

вы пен..с из работников совкового завода? :shock:
Игорь Алексеевич
 
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