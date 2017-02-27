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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 тра, 2024 14:08
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:Andrey2512
если смотреть на курс доллара с 1991 года то рост это дело времени-никто никого не присыпает
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Пара евро/доллар однозначно в пользу доллара.
Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.
ЕС очень неоднородная, а местами даже очень слабая структура, если говорить про состав стран.
Основная экономика ЕС условно держится на 3-х странах: Германия, Франция, Италия.
Остальные или нейтральные, или получатели помощи от ЕС.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 14:51
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Вы тоже можете дать прогноз по паре. Чтобы я выбрал обратный. Так тоже можно работать с вашими прогнозами, они не «неверны», они просто «обратные».
На месте ИА я бы спрогнозировал стабильность. Из вредности
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:16
Victor8 написав:
Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.
Є і такі прогнози:
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:19
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
США вже виділяють ті срєдства?! Чи ще ні?!
Посмотрите на курс и поймёте выделяют или нет. Я же написал тогда считаем тогда курс рубля. Так оно и получается, уже не только часть Донбасса перешла на рубль, но уже и часть Харьковской обл. Вот вам и помощь...типа 2 самолёта вы год.
визнай вже помилку
що вже далі маячню писати?
чи борги віддають лише боягузи, а помилки визнають лише розумні?
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:24
Примат написав:
это сейчас сколько должен каждый гражданин Украины?
Якщо 40 млн, то по 150 тис. грн. Взагалі єрунда.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:29
Victor8 написав:
Наличный USD плавно подбирается к цифре 41,00 на продаже.
А несколько дней тому назад писали, что это маловероятно.
Так и межбанк может до 41,00 дойти в ближайшие несколько дней...
Сегодня после обеда забрали по 41,
завтра ожидаю разворот//)
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Додано: Вів 28 тра, 2024 23:38
Хоп хей ла-ла-лей, долар вже за 40 гривнєй
Євро майже 44 грн: Нацбанк оновив офіційний курс
Тим часом долар уже 40 і бʼє історичний рекорд.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 10:12
Бетон написав:
Хоп хей ла-ла-лей, долар вже за 40 гривнєй
Євро майже 44 грн: Нацбанк оновив офіційний курс
Тим часом долар уже 40 і бʼє історичний рекорд.
ㅤ
Дніпро , опт.
USD 40.80 41.10
EUR 44.50 44.70
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Додано: Сер 29 тра, 2024 10:30
Victor8 написав:
Пара евро/доллар однозначно в пользу доллара.
мой фаворит - швейцарский франк
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Додано: Сер 29 тра, 2024 10:43
Ой+ написав: Victor8 написав:
Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.
Є і такі прогнози:
Якщо ЄЦБ збирається понижувати ставку, то євро мало би здешевшати.
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