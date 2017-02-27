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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:08
Бетон написав:
Хоп хей ла-ла-лей, долар вже за 40 гривнєй
Євро майже 44 грн: Нацбанк оновив офіційний курс
Тим часом долар уже 40 і бʼє історичний рекорд.
ㅤ
При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..
По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
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Hotab
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Додано: Сер 29 тра, 2024 11:12
Hotab написав: anduzenko написав: Hotab написав:
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?
Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе
Дело не в победе. Я года этак с 08/09 (после очередного давала) в гривне держу «на покушать», не более 1 куя.
А вот евро начал хомячить недавно. Порядка 15-20% в нем на момент.
А я 24.02 был на 80% в гривне
Ничему жизнь не научила
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anduzenko
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