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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11444114451144611447

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 112
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
12%
13
39,50-40,00
31%
35
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
12
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:08

  Бетон написав:Хоп хей ла-ла-лей, долар вже за 40 гривнєй

Євро майже 44 грн: Нацбанк оновив офіційний курс

Тим часом долар уже 40 і бʼє історичний рекорд.

При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..

По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:12

  Hotab написав:
  anduzenko написав:
  Hotab написав:
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?


Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе

Дело не в победе. Я года этак с 08/09 (после очередного давала) в гривне держу «на покушать», не более 1 куя.
А вот евро начал хомячить недавно. Порядка 15-20% в нем на момент.

А я 24.02 был на 80% в гривне
Ничему жизнь не научила
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:30

  Hotab написав:По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.

Экономическая политика республиканцев сама по себе обычно весьма консервативна и не сулит больших потрясений.
Бывают черные лебеди, вроде ковидных карантинов, но это трудно увязать с выборами. Впрочем, наш народ и падение метеорита может приписать правительству.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ребята, что будет через 5 месяцев? Как я понимаю, курс лучше не станет, доллар будет только дорожать, правильно?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32

  Ой+ написав:
  Victor8 написав:Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.

Є і такі прогнози:
Євро та долар можуть зрівнятися в ціні: коли чекати паритету валют https://delo.ua/finance/jevro-ta-dolar- ... ut-432482/
На думку експертів Bank of America, зараз ринки оцінюють зниження вартості євро з 10-відсотковою ймовірністю. Й відбутися це може вже за пів року.

З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.

Зображення
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів.
https://www.apk-inform.com/uk/news/1541733
В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0524.pdf
Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.
Denik
 
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Hotab

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