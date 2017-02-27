При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..
По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:08
При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..
По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:12
А я 24.02 был на 80% в гривне
Ничему жизнь не научила
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:30
Экономическая политика республиканцев сама по себе обычно весьма консервативна и не сулит больших потрясений.
Бывают черные лебеди, вроде ковидных карантинов, но это трудно увязать с выборами. Впрочем, наш народ и падение метеорита может приписать правительству.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ребята, что будет через 5 месяцев? Как я понимаю, курс лучше не станет, доллар будет только дорожать, правильно?
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32
З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів.
В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії.
Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.
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