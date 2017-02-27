RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11444114451144611447

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 112
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
12%
13
39,50-40,00
31%
35
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
12
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:08

  Бетон написав:Хоп хей ла-ла-лей, долар вже за 40 гривнєй

Євро майже 44 грн: Нацбанк оновив офіційний курс

Тим часом долар уже 40 і бʼє історичний рекорд.

При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..

По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
Hotab
 
Повідомлень: 12341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:12

  Hotab написав:
  anduzenko написав:
  Hotab написав:
Интересует пара евро/доллар. Прогнозы по евро позитивные или нет? Что дальше, растить портфель по-настоящему зеленых евро, или хомячить посиневший доллар?


Только ОВДП, только хардкор
Если ты конечно не сомневаешься в победе

Дело не в победе. Я года этак с 08/09 (после очередного давала) в гривне держу «на покушать», не более 1 куя.
А вот евро начал хомячить недавно. Порядка 15-20% в нем на момент.

А я 24.02 был на 80% в гривне
Ничему жизнь не научила
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 18.10.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:30

  Hotab написав:По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.

Экономическая политика республиканцев сама по себе обычно весьма консервативна и не сулит больших потрясений.
Бывают черные лебеди, вроде ковидных карантинов, но это трудно увязать с выборами. Впрочем, наш народ и падение метеорита может приписать правительству.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7441
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6373 раз.
Подякували: 21164 раз.
 
Профіль
129
76
34
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ребята, что будет через 5 месяцев? Как я понимаю, курс лучше не станет, доллар будет только дорожать, правильно?
Примат
 
Повідомлень: 480
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32

  Ой+ написав:
  Victor8 написав:Даже 1,00 = 1,00 можем увидеть.

Є і такі прогнози:
Євро та долар можуть зрівнятися в ціні: коли чекати паритету валют https://delo.ua/finance/jevro-ta-dolar- ... ut-432482/
На думку експертів Bank of America, зараз ринки оцінюють зниження вартості євро з 10-відсотковою ймовірністю. Й відбутися це може вже за пів року.

З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.

Зображення
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів.
https://www.apk-inform.com/uk/news/1541733
В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0524.pdf
Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.
Denik
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 23.02.09
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 12:46

  Сибарит написав:Экономическая политика республиканцев сама по себе обычно весьма консервативна и не сулит больших потрясений.
Бывают черные лебеди, вроде ковидных карантинов, но это трудно увязать с выборами. Впрочем, наш народ и падение метеорита может приписать правительству.

Немає там у реалії ні демократів ні республіканців – є взаємовігідний договірняк, який не має нічого вже спільного з нібито діаметрально протилежними політичними інтересами. Достатньо подивитись на останні рішення, у тому числі щодо справ Трампа та його тіло-рухів.
  Сибарит написав:Бывают черные лебеди, вроде ковидных карантинов, но это трудно увязать с выборами. Впрочем, наш народ и падение метеорита может приписать правительству.

Ні, звичайно, головне народу знати, що лебедів принесли китайські військово-польові кажани. Навіщо йому дивитися далі за холодильник.

  Бетон написав:Хоп хей ла-ла-лей, долар вже за 40 гривнєй

Євро майже 44 грн: Нацбанк оновив офіційний курс

Тим часом долар уже 40 і бʼє історичний рекорд.

Нічого дивного - на чому реально стоїмо на тому й курс відіграє свої реальні позиції, як то кажуть - "ринок порішає", навіть підмостки лялькових театрів та циркові арени після вистав опускають завісу.
Прораб
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 02.03.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

шо за незрозуміла куйня робиться на міжбанку сьогодні? Загончик?
koder
 
Повідомлень: 47
З нами з: 17.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11444114451144611447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3424, 3425, 3426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34256 36928940
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 09:31
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13247306
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23190300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1750)
29.05.2024 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.