При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..
По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:08
При 45 (ще до травня 25 року) у когось рвоне кукуху..
По парі євро/дол.. А перемога трампона не розхитає Америку? З відповідним впливом потрясінь на вжепосинівший.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:12
А я 24.02 был на 80% в гривне
Ничему жизнь не научила
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:30
Экономическая политика республиканцев сама по себе обычно весьма консервативна и не сулит больших потрясений.
Бывают черные лебеди, вроде ковидных карантинов, но это трудно увязать с выборами. Впрочем, наш народ и падение метеорита может приписать правительству.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ребята, что будет через 5 месяцев? Как я понимаю, курс лучше не станет, доллар будет только дорожать, правильно?
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:32
З якого біса хтось взяв, що ФРС та ЄЦБ будуть ставки в цьому році понижувати.
Цього року всьому світу "світить" двозначна інфляція продовольчих товарів.
В звіті USDA навпроти росії - прочерк. А на Сході України, відповідно й у всій Європейській частині росії - посуха й найближчих 10 днів дощів не очікується. І це після нещодавніх заморозків. "Неочікувано" для світових ринків може прилетіти заборона експорту пшениці з росії.
Дуже велика ймовірність, що все піде не так, як прогнозувалася.
Додано: Сер 29 тра, 2024 12:46
Немає там у реалії ні демократів ні республіканців – є взаємовігідний договірняк, який не має нічого вже спільного з нібито діаметрально протилежними політичними інтересами. Достатньо подивитись на останні рішення, у тому числі щодо справ Трампа та його тіло-рухів.
Ні, звичайно, головне народу знати, що лебедів принесли китайські військово-польові кажани. Навіщо йому дивитися далі за холодильник.
Нічого дивного - на чому реально стоїмо на тому й курс відіграє свої реальні позиції, як то кажуть - "ринок порішає", навіть підмостки лялькових театрів та циркові арени після вистав опускають завісу.
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
шо за незрозуміла куйня робиться на міжбанку сьогодні? Загончик?
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:41
Ставити питання - це чудовий варіант почати дискусію.
Для хорошої дискусії - потрібні правильні питання.
Для прикладу:
Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?
Або чому НБУ спочатку дозволяє розпродатись експортерам, а вже тоді задовольняє тих кому від них не вистачило валюти? (це призводить до зростання курсу бо валюти від експортерів на всіх не вистачає)
Чи планує НБУ гальмувати зростання курсу адже з часом такий високий курс ми будемо ловити у зростанні інфляції?
І т. д. і т.п.
Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.
НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.
Ніякого "Загончику" не має.
І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю"
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:43
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