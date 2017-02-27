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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 114
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
35
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
4%
4
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:07

  Ой+ написав:
  Realist написав:Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?

З лютого постійне зростання інтервенцій
Сумніваюсь, що є сенс ще більше вливати

тим більш ,що приїхали чергові люди з МВФ :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:37

По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:19

  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Пока боковик. То есть остановились немного передохнуть и осмотреться.
Боковик - это не всегда разворот. Может быть просто пауза перед дальнейшим ростом.
Пока как-то так...
Victor8
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