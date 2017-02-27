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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 тра, 2024 16:07
Ой+ написав: Realist написав:
Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?
З лютого постійне зростання інтервенцій
Сумніваюсь, що є сенс ще більше вливати
тим більш ,що приїхали чергові люди з МВФ
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:37
По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий?
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:19
Василь-Рівне написав:
По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий?
Пока боковик. То есть остановились немного передохнуть и осмотреться.
Боковик - это не всегда разворот. Может быть просто пауза перед дальнейшим ростом.
Пока как-то так...
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