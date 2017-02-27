Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9. Але я завжди стараюсь тільки в Акорді купляти валюту. Не розумію чому але у них завжди валюта ідеальна,з однієї пачки купюри. Завжди. Ні в одному банку такого не зустрічав.
koder написав:шо за незрозуміла куйня робиться на міжбанку сьогодні? Загончик?
Ставити питання - це чудовий варіант почати дискусію. Для хорошої дискусії - потрібні правильні питання. Для прикладу: Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій? Або чому НБУ спочатку дозволяє розпродатись експортерам, а вже тоді задовольняє тих кому від них не вистачило валюти? (це призводить до зростання курсу бо валюти від експортерів на всіх не вистачає) Чи планує НБУ гальмувати зростання курсу адже з часом такий високий курс ми будемо ловити у зростанні інфляції? І т. д. і т.п.
Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.
НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте. Ніякого "Загончику" не має. І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю"
як не втручається, якщо постійний дефіцит пропозиції? перекоси є кожного дня.
й якщо НБУ виходить після розпродажу експортерів, то така методика буде постійно призводити до зростання курсу долара. що обгрунтовано на поточний момент.
Realist написав:Звідки така популярність у банків по готівковому євро?
Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска. Правда, для евро я обнаружил другую фишку: "Эту купюру в 500 евро не приму потому, что мой микроскоп там разглядел дырочку 0.1 x 0.1 мм".
Realist написав:Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.
НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте. Ніякого "Загончику" не має. І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю"
як не втручається, якщо постійний дефіцит пропозиції? перекоси є кожного дня.
й якщо НБУ виходить після розпродажу експортерів, то така методика буде постійно призводити до зростання курсу долара. що обгрунтовано на поточний момент.
Я ж ніби про те саме написав. Просто часи такі, що і невтручання НБУ і перекос відбуваються на протязі одного і того ж дня. Можу ось так деталізувати:
Починаються торги. Експортери виходять із офером коли курс їх влаштує. Через це курс зранку зростає і встановлюється ситуативна рівновага. НБУ не втручається (хоча якщо б виходив в цей момент, то точно міг би продавлювати курс вниз). Експортери продають скільки мають. Якщо валюти не вистачає і з'являється перекос (а в даній ситуації це можливо кожного дня), тоді виходить НБУ і закриває всіх по курсу по якому продавали експортери. Продавлювати вниз НБУ не має сенсу. бо завтра все повториться. Продавлювати вгору - аналогічно. Це форсування подій і пришвидшений вплив на потенційну інфляцію. Все йде своїм чередом. Новий день і ситуація продовжується. При такому формулювання у вас протиріччя не виникають?
ПС: Хочу зауважити, що все вище написане, це просто те як я (як пересічний) розумію те, що зараз відбувається на МБ. Можу дуже сильно помилятись. Тому не потрібно сприймати як факт.