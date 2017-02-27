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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11446114471144811449>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:07

  Ой+ написав:
  Realist написав:Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?

З лютого постійне зростання інтервенцій
Сумніваюсь, що є сенс ще більше вливати

тим більш ,що приїхали чергові люди з МВФ :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:37

По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:19

  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Пока боковик. То есть остановились немного передохнуть и осмотреться.
Боковик - это не всегда разворот. Может быть просто пауза перед дальнейшим ростом.
Пока как-то так...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:05

Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9. Але я завжди стараюсь тільки в Акорді купляти валюту. Не розумію чому але у них завжди валюта ідеальна,з однієї пачки купюри. Завжди. Ні в одному банку такого не зустрічав.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:35

  Realist написав:
  koder написав:шо за незрозуміла куйня робиться на міжбанку сьогодні? Загончик?

Ставити питання - це чудовий варіант почати дискусію.
Для хорошої дискусії - потрібні правильні питання.
Для прикладу:
Чому НБУ так слабо збиває попит попит на міжбанку за допомого збільшення інтервенцій?
Або чому НБУ спочатку дозволяє розпродатись експортерам, а вже тоді задовольняє тих кому від них не вистачило валюти? (це призводить до зростання курсу бо валюти від експортерів на всіх не вистачає)
Чи планує НБУ гальмувати зростання курсу адже з часом такий високий курс ми будемо ловити у зростанні інфляції?
І т. д. і т.п.

Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.

НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.
Ніякого "Загончику" не має.
І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю"

як не втручається, якщо постійний дефіцит пропозиції? перекоси є кожного дня.

й якщо НБУ виходить після розпродажу експортерів, то така методика буде постійно призводити до зростання курсу долара. що обгрунтовано на поточний момент.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:38

Готівка євро

Звідки така популярність у банків по готівковому євро?
ПС: за посиланням із сайту НБУ завантажується екзелівський файл.
Для завантаження тисни сюди.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив.

Онлайн в них по 40,75 https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
А щодо якості:
  Игорь Алексеевич написав:
  1finanсier написав:Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
раньше была карусель и действительно выдавали мотлохом или 96года. Может карусель уже не интересна и у них появились новенькие? Ведь до карусели были хорошие купюры.
ну і перед і після на гілці акорду
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:47

  Realist написав:Звідки така популярність у банків по готівковому євро?

Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска. Правда, для евро я обнаружил другую фишку: "Эту купюру в 500 евро не приму потому, что мой микроскоп там разглядел дырочку 0.1 x 0.1 мм".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:52

  Shaman написав:
  Realist написав:Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.

НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.
Ніякого "Загончику" не має.
І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю"

як не втручається, якщо постійний дефіцит пропозиції? перекоси є кожного дня.

й якщо НБУ виходить після розпродажу експортерів, то така методика буде постійно призводити до зростання курсу долара. що обгрунтовано на поточний момент.

Я ж ніби про те саме написав. Просто часи такі, що і невтручання НБУ і перекос відбуваються на протязі одного і того ж дня.
Можу ось так деталізувати:

Починаються торги. Експортери виходять із офером коли курс їх влаштує. Через це курс зранку зростає і встановлюється ситуативна рівновага.
НБУ не втручається (хоча якщо б виходив в цей момент, то точно міг би продавлювати курс вниз).
Експортери продають скільки мають. Якщо валюти не вистачає і з'являється перекос (а в даній ситуації це можливо кожного дня), тоді виходить НБУ і закриває всіх по курсу по якому продавали експортери. Продавлювати вниз НБУ не має сенсу. бо завтра все повториться. Продавлювати вгору - аналогічно. Це форсування подій і пришвидшений вплив на потенційну інфляцію. Все йде своїм чередом.
Новий день і ситуація продовжується.
При такому формулювання у вас протиріччя не виникають?

ПС: Хочу зауважити, що все вище написане, це просто те як я (як пересічний) розумію те, що зараз відбувається на МБ. Можу дуже сильно помилятись. Тому не потрібно сприймати як факт.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:06

  Ой+ написав:
  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив.

Онлайн в них по 40,75 https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
А щодо якості:
  Игорь Алексеевич написав:
  1finanсier написав:Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
раньше была карусель и действительно выдавали мотлохом или 96года. Может карусель уже не интересна и у них появились новенькие? Ведь до карусели были хорошие купюры.
ну і перед і після на гілці акорду
Просто я у них в цьому Акорді вже 1,5 роки купляю долари і завжди банкноти 100 прямо з пачки касирша видає. Інші банки так не роблять, а стараються мотлох видати.
fin
 
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