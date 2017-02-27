Додано: Сер 29 тра, 2024 18:52

Shaman написав: Realist написав: Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.



НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.

Ніякого "Загончику" не має.

І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю" Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.. Береже резерви і виходить тільки тоді коли. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.І на випередження напишу. Після будь якого зростання рано чи пізно прийде відкат. Тоді у вас знову буде можливість пофантазувати що то був "Загончик" щоб олені "наїлись дорогого ягелю"

як не втручається, якщо постійний дефіцит пропозиції? перекоси є кожного дня.



й якщо НБУ виходить після розпродажу експортерів, то така методика буде постійно призводити до зростання курсу долара. що обгрунтовано на поточний момент. як не втручається, якщо постійний дефіцит пропозиції? перекоси є кожного дня.й якщо НБУ виходить після розпродажу експортерів, то така методика буде постійно призводити до зростання курсу долара. що обгрунтовано на поточний момент.

Я ж ніби про те саме написав. Просто часи такі, що і невтручання НБУ і перекос відбуваються на протязі одного і того ж дня.Можу ось так деталізувати:Починаються торги. Експортери виходять із офером коли курс їх влаштує. Через це курс зранку зростає і встановлюється ситуативна рівновага.(хоча якщо б виходив в цей момент, то точно міг би продавлювати курс вниз).Експортери продають скільки мають. Якщо валюти не вистачає і, тоді виходить НБУ і закриває всіх по курсу по якому продавали експортери. Продавлювати вниз НБУ не має сенсу. бо завтра все повториться. Продавлювати вгору - аналогічно. Це форсування подій і пришвидшений вплив на потенційну інфляцію. Все йде своїм чередом.Новий день і ситуація продовжується.При такому формулювання у вас протиріччя не виникають?ПС: Хочу зауважити, що все вище написане, це просто те як я (як пересічний) розумію те, що зараз відбувається на МБ. Можу дуже сильно помилятись. Тому не потрібно сприймати як факт.