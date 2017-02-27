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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 тра, 2024 19:07
Василь-Рівне написав:
По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий?
Розворот на 41?)
Хоча по 40 зручно рахувати)
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:23
fin написав:
Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2
. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9
.
а по 40.75 в Акорді для кого?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:26
moveton написав: Realist написав:
Звідки така популярність у банків по готівковому євро?
Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока
нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.
пока??
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:41
flysoulfly написав: moveton написав:
Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока
нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.
пока??
А чем евро такое исключительное? Там более того: ещё и разные страны выпускают, поэтому можно придумать, например, что германский евро более полноценный, чем словацкий. Это создаст обменкам приятный дополнительный доход. Пока это тормозится местной привычкой больше рассчитываться в долларах, чем в каких-то других тугриках, но евро его быстро догоняет. Вон и НБУ чего-то говорил, что теперь ориентируется на евро, а не на доллар.
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moveton
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