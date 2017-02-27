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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11446114471144811449

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:07

  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Розворот на 41?)
Хоча по 40 зручно рахувати)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:23

  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9
.
а по 40.75 в Акорді для кого?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:26

  moveton написав:
  Realist написав:Звідки така популярність у банків по готівковому євро?

Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.

пока?? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:41

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.

пока?? :shock:

А чем евро такое исключительное? Там более того: ещё и разные страны выпускают, поэтому можно придумать, например, что германский евро более полноценный, чем словацкий. Это создаст обменкам приятный дополнительный доход. Пока это тормозится местной привычкой больше рассчитываться в долларах, чем в каких-то других тугриках, но евро его быстро догоняет. Вон и НБУ чего-то говорил, что теперь ориентируется на евро, а не на доллар.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:44

  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Если бы вы это позавчера заметили , цены бы вам не было а то так..., вёслами по воде.
Vadim_
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