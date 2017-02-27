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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 тра, 2024 19:07
Василь-Рівне написав:
По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий?
Розворот на 41?)
Хоча по 40 зручно рахувати)
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:23
fin написав:
Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2
. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9
.
а по 40.75 в Акорді для кого?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:26
moveton написав: Realist написав:
Звідки така популярність у банків по готівковому євро?
Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока
нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.
пока??
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:41
flysoulfly написав: moveton написав:
Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока
нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.
пока??
А чем евро такое исключительное? Там более того: ещё и разные страны выпускают, поэтому можно придумать, например, что германский евро более полноценный, чем словацкий. Это создаст обменкам приятный дополнительный доход. Пока это тормозится местной привычкой больше рассчитываться в долларах, чем в каких-то других тугриках, но евро его быстро догоняет. Вон и НБУ чего-то говорил, что теперь ориентируется на евро, а не на доллар.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 20:38
flysoulfly написав: fin написав:
Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2
. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9
.
а по 40.75 в Акорді для кого?
Не було 40,75. В 10 ранку курс продажу у них був 41,2.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 20:56
fin написав:
Не було 40,75
Купляєте онлайн в додатку. Знімаєте. 40,75.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:03
Vadim_ написав: Василь-Рівне написав:
По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий?
Если бы вы это позавчера заметили , цены бы вам не было а то так..., вёслами по воде.
Ну, я не волшебник, я только учусь)
Понедельник, 14:33
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Realist написав: Victor8 написав:
Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.
В даний момент це може зробити тільки НБУ.
Victor8 написав:
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
Не факт.
Цього тижня швидше за все пригальмувати зростання можна хіба що боковиком.
Активна корекція переноситься вже на червень.
Жду коррекцию в ближайшее время.
Поход в горы затянулся.
Должны уйти под 40, но не факт, что надолго.[/quote]
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:09
Под 40 точно нет, во всяком случае на наличке//)
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:11
Realist написав: Shaman написав: Realist написав:
Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.НБУ не втручається в ринок
. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси
. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.
...
Просто часи такі, що і невтручання НБУ і перекос відбуваються на протязі одного і того ж дня.
...
Починаються торги. Експортери виходять із офером коли курс їх влаштує. Через це курс зранку зростає і встановлюється ситуативна рівновага.НБУ не втручається
(хоча якщо б виходив в цей момент, то точно міг би продавлювати курс вниз).
Експортери продають скільки мають. Якщо валюти не вистачає і з'являється перекос (а в даній ситуації це можливо кожного дня)
, тоді виходить НБУ і закриває всіх по курсу по якому продавали експортери.
...
При такому формулювання у вас протиріччя не виникають?
Вітаю.
Давно не писав, та й читаю не регулярно - можливо, все це давно було "викрито".
А питання по темі виникають такі:
1) що саме сталось 16.05 (крім четверга), що "дизайн курсової політики" так змінився і педаль газу втопили на 3% за 10 сесій (грубо)?
2) хто купує 100+ лямів щоденно (120-140 сер. денна інтервенція "-" 20-25 сер. чистий клієнтський попит): це банки хомячать (собі на баланс)?
3) з чого б такий стрибок попиту? і чи змінились нормативи по валютній позиції (я, дійсно, не в курсі)? чи держбанки в узгоджених обсягах по "спущеному з гори" курсу прискоренно закривають грвн. витрати уряду (не обговорюємо, чому і звідки це прискорення виникло за останні 2 тижні)
4) чи не означає це, що завтра - "відкіт", не лише тому, що четвер
але й тому, що ті нормативи м.б. "перевершені" і проявиться "ефект кінця місяця"(колись бувало таке)?
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