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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11446114471144811449

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:07

  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Розворот на 41?)
Хоча по 40 зручно рахувати)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:23

  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9
.
а по 40.75 в Акорді для кого?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:26

  moveton написав:
  Realist написав:Звідки така популярність у банків по готівковому євро?

Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.

пока?? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:41

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.

пока?? :shock:

А чем евро такое исключительное? Там более того: ещё и разные страны выпускают, поэтому можно придумать, например, что германский евро более полноценный, чем словацкий. Это создаст обменкам приятный дополнительный доход. Пока это тормозится местной привычкой больше рассчитываться в долларах, чем в каких-то других тугриках, но евро его быстро догоняет. Вон и НБУ чего-то говорил, что теперь ориентируется на евро, а не на доллар.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:44

  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Если бы вы это позавчера заметили , цены бы вам не было а то так..., вёслами по воде.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:38

  flysoulfly написав:
  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9
.
а по 40.75 в Акорді для кого?
Не було 40,75. В 10 ранку курс продажу у них був 41,2.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fin написав:Не було 40,75

Купляєте онлайн в додатку. Знімаєте. 40,75.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:03

  Vadim_ написав:
  Василь-Рівне написав:По міняйло нібито розворот намалювався чи я не правий? :roll:

Если бы вы это позавчера заметили , цены бы вам не было а то так..., вёслами по воде.


Ну, я не волшебник, я только учусь)
Понедельник, 14:33

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  Realist написав:
  Victor8 написав:Немного о валюте.
Кто-то может спрогнозировать, на каком уровне остановится межбанк в ближайший месяц?
Смотрю, сегодня опять резво начали.

В даний момент це може зробити тільки НБУ.
  Victor8 написав:В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...

Не факт.
Цього тижня швидше за все пригальмувати зростання можна хіба що боковиком.
Активна корекція переноситься вже на червень.

Жду коррекцию в ближайшее время.
Поход в горы затянулся.
Должны уйти под 40, но не факт, что надолго.[/quote]
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:09

Под 40 точно нет, во всяком случае на наличке//)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:11

  Realist написав:
  Shaman написав:
  Realist написав:Всі ці запитання вже неодноразово тут обговорювались.

НБУ не втручається в ринок. Береже резерви і виходить тільки тоді коли бачить перекоси. Ринок (який би він не був) шукає рівновагу. Тому курс і росте.
...
Просто часи такі, що і невтручання НБУ і перекос відбуваються на протязі одного і того ж дня.
...
Починаються торги. Експортери виходять із офером коли курс їх влаштує. Через це курс зранку зростає і встановлюється ситуативна рівновага.
НБУ не втручається (хоча якщо б виходив в цей момент, то точно міг би продавлювати курс вниз).
Експортери продають скільки мають. Якщо валюти не вистачає і з'являється перекос (а в даній ситуації це можливо кожного дня), тоді виходить НБУ і закриває всіх по курсу по якому продавали експортери.
...
При такому формулювання у вас протиріччя не виникають?


Вітаю.
Давно не писав, та й читаю не регулярно - можливо, все це давно було "викрито".
А питання по темі виникають такі:
1) що саме сталось 16.05 (крім четверга), що "дизайн курсової політики" так змінився і педаль газу втопили на 3% за 10 сесій (грубо)?
2) хто купує 100+ лямів щоденно (120-140 сер. денна інтервенція "-" 20-25 сер. чистий клієнтський попит): це банки хомячать (собі на баланс)?
3) з чого б такий стрибок попиту? і чи змінились нормативи по валютній позиції (я, дійсно, не в курсі)? чи держбанки в узгоджених обсягах по "спущеному з гори" курсу прискоренно закривають грвн. витрати уряду (не обговорюємо, чому і звідки це прискорення виникло за останні 2 тижні)
4) чи не означає це, що завтра - "відкіт", не лише тому, що четвер :mrgreen: але й тому, що ті нормативи м.б. "перевершені" і проявиться "ефект кінця місяця"(колись бувало таке)?
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