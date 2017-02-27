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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11447114481144911450

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33

  asti написав:Под 40 точно нет, во всяком случае на наличке//)

Ну, уточнил же, что учусь). Речь о межбанке шла.
Коррекция назрела, надолго ли - будем посмотреть...
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:47

matroSkin,
Эффект 18-го числа спадает)
+Трошки успокоились после новостей о новых налохах
+Сгоревшие электростанции уже не так горячи в памяти народной
у нас спад в торговле в2в не рассосался, но стабилизировался
Жить как-то ж надо
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:Правда, для евро я обнаружил другую фишку: "Эту купюру в 500 евро не приму потому, что мой микроскоп там разглядел дырочку 0.1 x 0.1 мм".
поміняйте обмінку
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:56

  2XL написав:
moveton написав:Правда, для евро я обнаружил другую фишку: "Эту купюру в 500 евро не приму потому, что мой микроскоп там разглядел дырочку 0.1 x 0.1 мм".
поміняйте обмінку

Я и сдал в другом месте, но всё таки то, что к евробумаге совсем не придираются - это преувеличение. Для долларов тоже можно обменку сменить на более всеядную, но почему-то проблема с их продажей признана.

Кстати, нос воротили не в обменке, а в банке, который как должен бы следовать правилам НБУ и много чего принимать. В том же отделении, которое доллары выдаёт такие, что не всегда и приватовская тумба ест.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:07

  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9. Але я завжди стараюсь тільки в Акорді купляти валюту. Не розумію чому але у них завжди валюта ідеальна,з однієї пачки купюри. Завжди. Ні в одному банку такого не зустрічав.

Це такий тролінг ? :)

  fin написав:Інші банки так не роблять, а стараються мотлох видати.

Інші банки якраз видають нормально. ПУМБ, Райф, Ощад - завжди емісійні.
Гірше Акорду хіба що ТАС, там просто 96й рік майже виключно.
Акорд дає нові банкноти тільки на продаж у касі за готівку, всім іншим намагається впарити мотлох.
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