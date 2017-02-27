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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11448114491145011451>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33

  asti написав:Под 40 точно нет, во всяком случае на наличке//)

Ну, уточнил же, что учусь). Речь о межбанке шла.
Коррекция назрела, надолго ли - будем посмотреть...
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:47

matroSkin,
Эффект 18-го числа спадает)
+Трошки успокоились после новостей о новых налохах
+Сгоревшие электростанции уже не так горячи в памяти народной
у нас спад в торговле в2в не рассосался, но стабилизировался
Жить как-то ж надо
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:Правда, для евро я обнаружил другую фишку: "Эту купюру в 500 евро не приму потому, что мой микроскоп там разглядел дырочку 0.1 x 0.1 мм".
поміняйте обмінку
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:56

  2XL написав:
moveton написав:Правда, для евро я обнаружил другую фишку: "Эту купюру в 500 евро не приму потому, что мой микроскоп там разглядел дырочку 0.1 x 0.1 мм".
поміняйте обмінку

Я и сдал в другом месте, но всё таки то, что к евробумаге совсем не придираются - это преувеличение. Для долларов тоже можно обменку сменить на более всеядную, но почему-то проблема с их продажей признана.

Кстати, нос воротили не в обменке, а в банке, который как должен бы следовать правилам НБУ и много чего принимать. В том же отделении, которое доллары выдаёт такие, что не всегда и приватовская тумба ест.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:07

  fin написав:Сьогодні бачив курс доллара на продаж в банку Акорд 41,2. Скажу відверто трохи прикупив. Хоча в інших банках, обмінках було в діапазоні 40,6-40,9. Але я завжди стараюсь тільки в Акорді купляти валюту. Не розумію чому але у них завжди валюта ідеальна,з однієї пачки купюри. Завжди. Ні в одному банку такого не зустрічав.

Це такий тролінг ? :)

  fin написав:Інші банки так не роблять, а стараються мотлох видати.

Інші банки якраз видають нормально. ПУМБ, Райф, Ощад - завжди емісійні.
Гірше Акорду хіба що ТАС, там просто 96й рік майже виключно.
Акорд дає нові банкноти тільки на продаж у касі за готівку, всім іншим намагається впарити мотлох.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:16

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Так карусельщики ж в него переметнулись потому, что там пока нет деления стоимости бумаги по цветам и годам выпуска.

пока?? :shock:

А чем евро такое исключительное? Там более того: ещё и разные страны выпускают, поэтому можно придумать, например, что германский евро более полноценный, чем словацкий. Это создаст обменкам приятный дополнительный доход. Пока это тормозится местной привычкой больше рассчитываться в долларах, чем в каких-то других тугриках, но евро его быстро догоняет. Вон и НБУ чего-то говорил, что теперь ориентируется на евро, а не на доллар.

взагалі то перебирають пересічні. а обмінки лише наслідок цього.

з приводу переходу на євро - один з головних чинників - це в якій валюті укладені зовнішньоекономічні договори. більшість наших контрагентів не в єврозоні, тому так, валюта договору долари. чим більше буде торгівлі з Європою, тим більше доля євро
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:56

  matroSkin написав:Вітаю.
Давно не писав, та й читаю не регулярно - можливо, все це давно було "викрито".
А питання по темі виникають такі:
1) що саме сталось 16.05 (крім четверга), що "дизайн курсової політики" так змінився і педаль газу втопили на 3% за 10 сесій (грубо)?
2) хто купує 100+ лямів щоденно (120-140 сер. денна інтервенція "-" 20-25 сер. чистий клієнтський попит): це банки хомячать (собі на баланс)?
3) з чого б такий стрибок попиту? і чи змінились нормативи по валютній позиції (я, дійсно, не в курсі)? чи держбанки в узгоджених обсягах по "спущеному з гори" курсу прискоренно закривають грвн. витрати уряду (не обговорюємо, чому і звідки це прискорення виникло за останні 2 тижні)
4) чи не означає це, що завтра - "відкіт", не лише тому, що четвер :mrgreen: але й тому, що ті нормативи м.б. "перевершені" і проявиться "ефект кінця місяця"(колись бувало таке)?

2) інтервенції НБУ закривають потребу в закупівлях. наскільки знаю зараз ніхто валюту з юридичних осіб не хомячить, її можна купити лише під потреби, які дозволені. хто не входить в ці клієнти не знаю, треба розібратися в термінах НБУ :oops: можливо багато валюти купується для компенсації витрат з карт пересічних за кордоном
3) гривневі витрати уряду ніяк не впливають на міжбанк, валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком
4) тому особисто я ефекту кінця місяця не очікую
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком
по якому курсу?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:10

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком
по якому курсу?

гадаю по офіційному. ніде такої інфо не бачив.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:3) гривневі витрати уряду ніяк не впливають на міжбанк, валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком


Цікаво, банки завозять готівкову валюту під купівлю на міжбанку?
Також можна детальніше про валютну допомогу уряду - Мінфін валюту продає Нацбанку?
Gennadiy777
 
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