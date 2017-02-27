|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:37
Вже п'ятниця, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу.(
-
Gennadiy777
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 01.08.21
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:50
Gennadiy777 написав:Вже п'ятниця
, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу
.(
1) де п'ятниця?
2) де той натовп ?
з "вулиці" - наприкінці грудня виглядало страшніше
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4864
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 14:04
flysoulfly написав: Gennadiy777 написав:Вже п'ятниця
, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу
.(
1) де п'ятниця?
2) де той натовп ?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 1013
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 14:48
flysoulfly написав:
1) де п'ятниця?
Трохи випередив події). Вибачте, хотів сказати в п'ятницю корекція малоімовірна. Вже зараз 40,60 купівля на міжбанку. Ідемо на середньозважений курс 40,70. Все за графіком - майже середина року.
-
Gennadiy777
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 01.08.21
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34263
|36930478
|
|
|1960
|13247848
|
|
|7978
|23190551
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|