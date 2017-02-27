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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:37
Вже майже кінець тижня, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу.(
Востаннє редагувалось Gennadiy777
в Чет 30 тра, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 13:50
Gennadiy777 написав:Вже п'ятниця
, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу
.(
1) де п'ятниця?
2) де той натовп ?
з "вулиці" - наприкінці грудня виглядало страшніше
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:04
flysoulfly написав: Gennadiy777 написав:Вже п'ятниця
, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу
.(
1) де п'ятниця?
2) де той натовп ?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:48
flysoulfly написав:
1) де п'ятниця?
Трохи випередив події). Вибачте, хотів сказати в п'ятницю корекція малоімовірна. Вже зараз 40,60 купівля на міжбанку. Ідемо на середньозважений курс 40,70. Все за бюджетним графіком - майже середина року.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:53
Gennadiy777 написав: flysoulfly написав:
1) де п'ятниця?
Трохи випередив події). Вибачте, хотів сказати в п'ятницю корекція малоімовірна. Вже зараз 40,60 купівля на міжбанку.
Ідемо на середньозважений курс 40,70. Все за бюджетним графіком - майже середина року.
На якому ? бачу 40,48
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:01
flysoulfly написав:
2) де той натовп ?
Мається на увазі психологія, як виникають панічні настрої на фінансовому ринку (нашому міжбанку). Панічний ком легше попередити, ніж зупинити. Є така книга "Психологія натовпу"-
Гюстав Лебон.
Востаннє редагувалось Gennadiy777
в Чет 30 тра, 2024 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:05
Vadim_ написав:
На якому ? бачу 40,48
Блюмберг, щось графік сюди не грузиться(
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:13
Gennadiy777 написав: Shaman написав:
3) гривневі витрати уряду ніяк не впливають на міжбанк, валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком
Цікаво, банки завозять готівкову валюту під купівлю на міжбанку?
Також можна детальніше про валютну допомогу уряду - Мінфін валюту продає Нацбанку
?
на жаль, жодного звіту про це немає.
але оскільки НБУ вже на яку суму зробив інтервенція зі ці роки? - кілька десятків ярдів дол. а бюджет наливає в банківську систему сотні ярдів грн. тому висновок з цього - купівлю продаж цією валюти мінфін та НБУ проводять напряму.
ба більше, в мене враження, що мінфін одразу продає всю допомогу й теж як й банки кладе ці гроші в НБУ під відсотки - а чого б ні?
в банків це депосертифікати, а в уряду депозити НБУ. але ні про ці депозити, ні під які відсотки - такої інфо не зустрічав, лише бачу суму по цій статті в звітності НБУ.
а самі ЗВР можуть бути як власністю НБУ, так й уряду - вони теж ніде не діляться. як написав вище, припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:16
Gennadiy777 написав: flysoulfly написав:
2) де той натовп ?
Мається на увазі психологія, як виникають панічні настрої на фінансовому ринку (нашому міжбанку). Панічний ком легше попередити, ніж зупинити. Є така книга "Психологія натовпу"-
Гюстав Лебон.
панічні настрої трохи куповані тим, що основні власники вільної гривні - юридичні особи адміністративно обмежені в купівлі валюти. та й банки здається теж
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Shaman
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:17
Shaman написав:
мінфін одразу продає всю допомогу й теж як й банки кладе ці гроші в НБУ під відсотки -
щоб було чим платити купони по ОВДП які лежать в НБУ?
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