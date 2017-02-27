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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11448114491145011451

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:37

Вже майже кінець тижня, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу.(
Востаннє редагувалось Gennadiy777 в Чет 30 тра, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:50

  Gennadiy777 написав:Вже п'ятниця, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу.(

1) де п'ятниця?
2) де той натовп ?

з "вулиці" - наприкінці грудня виглядало страшніше
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:04

  flysoulfly написав:
  Gennadiy777 написав:Вже п'ятниця, а відката поки не спостерігається... Треба було нацбанку робити зупинку перед 40,00, а не гнати коней. Налякав ринок, а тепер палить резерви. Мабуть на цьому тижні інтервенція вийде за 1млрд. Щось їхні технарі погано розуміються на психології натовпу.(

1) де п'ятниця?
2) де той натовп ?

:lol:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:1) де п'ятниця?


Трохи випередив події). Вибачте, хотів сказати в п'ятницю корекція малоімовірна. Вже зараз 40,60 купівля на міжбанку. Ідемо на середньозважений курс 40,70. Все за бюджетним графіком - майже середина року.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:53

  Gennadiy777 написав:
  flysoulfly написав:1) де п'ятниця?


Трохи випередив події). Вибачте, хотів сказати в п'ятницю корекція малоімовірна. Вже зараз 40,60 купівля на міжбанку. Ідемо на середньозважений курс 40,70. Все за бюджетним графіком - майже середина року.

На якому ? бачу 40,48
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:2) де той натовп ?


Мається на увазі психологія, як виникають панічні настрої на фінансовому ринку (нашому міжбанку). Панічний ком легше попередити, ніж зупинити. Є така книга "Психологія натовпу"-
Гюстав Лебон.
Востаннє редагувалось Gennadiy777 в Чет 30 тра, 2024 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vadim_ написав:На якому ? бачу 40,48


Блюмберг, щось графік сюди не грузиться(
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:13

  Gennadiy777 написав:
  Shaman написав:3) гривневі витрати уряду ніяк не впливають на міжбанк, валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком


Цікаво, банки завозять готівкову валюту під купівлю на міжбанку?
Також можна детальніше про валютну допомогу уряду - Мінфін валюту продає Нацбанку?

на жаль, жодного звіту про це немає.

але оскільки НБУ вже на яку суму зробив інтервенція зі ці роки? - кілька десятків ярдів дол. а бюджет наливає в банківську систему сотні ярдів грн. тому висновок з цього - купівлю продаж цією валюти мінфін та НБУ проводять напряму.

ба більше, в мене враження, що мінфін одразу продає всю допомогу й теж як й банки кладе ці гроші в НБУ під відсотки - а чого б ні? :D в банків це депосертифікати, а в уряду депозити НБУ. але ні про ці депозити, ні під які відсотки - такої інфо не зустрічав, лише бачу суму по цій статті в звітності НБУ.

а самі ЗВР можуть бути як власністю НБУ, так й уряду - вони теж ніде не діляться. як написав вище, припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:16

  Gennadiy777 написав:
  flysoulfly написав:2) де той натовп ?

Мається на увазі психологія, як виникають панічні настрої на фінансовому ринку (нашому міжбанку). Панічний ком легше попередити, ніж зупинити. Є така книга "Психологія натовпу"-
Гюстав Лебон.

панічні настрої трохи куповані тим, що основні власники вільної гривні - юридичні особи адміністративно обмежені в купівлі валюти. та й банки здається теж
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:мінфін одразу продає всю допомогу й теж як й банки кладе ці гроші в НБУ під відсотки -
щоб було чим платити купони по ОВДП які лежать в НБУ?
Дюрі-бачі
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