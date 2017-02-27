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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11449114501145111452

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 116
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
22%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
4%
5
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:мінфін одразу продає всю допомогу й теж як й банки кладе ці гроші в НБУ під відсотки -
щоб було чим платити купони по ОВДП які лежать в НБУ?

з одного боку так. з іншого, раніше НБУ платив ці купона в рахунок прибутку НБУ. а з такими виплатами по депосерт та їх суми, припускаю в НБУ вже немає того прибутку :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До речі не можу знайти коли США планують передати нам 7,9 млрд? і де травневі 1,5 млрд від ЄС?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:47

  Дюрі-бачі написав:До речі не можу знайти коли США планують передати нам 7,9 млрд? і де травневі 1,5 млрд від ЄС?
Кабмін сьогодні затвердив угоду..а ви вже шукаєте гроші?
Почекайти місяці два-прийдуть.
budivelnik
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