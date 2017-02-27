з одного боку так. з іншого, раніше НБУ платив ці купона в рахунок прибутку НБУ. а з такими виплатами по депосерт та їх суми, припускаю в НБУ вже немає того прибутку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:18
з одного боку так. з іншого, раніше НБУ платив ці купона в рахунок прибутку НБУ. а з такими виплатами по депосерт та їх суми, припускаю в НБУ вже немає того прибутку
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
До речі не можу знайти коли США планують передати нам 7,9 млрд? і де травневі 1,5 млрд від ЄС?
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:47
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