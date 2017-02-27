з одного боку так. з іншого, раніше НБУ платив ці купона в рахунок прибутку НБУ. а з такими виплатами по депосерт та їх суми, припускаю в НБУ вже немає того прибутку
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:18
з одного боку так. з іншого, раніше НБУ платив ці купона в рахунок прибутку НБУ. а з такими виплатами по депосерт та їх суми, припускаю в НБУ вже немає того прибутку
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
До речі не можу знайти коли США планують передати нам 7,9 млрд? і де травневі 1,5 млрд від ЄС?
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:47
Додано: Чет 30 тра, 2024 19:14
budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
|