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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:18
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
мінфін одразу продає всю допомогу й теж як й банки кладе ці гроші в НБУ під відсотки -
щоб було чим платити купони по ОВДП які лежать в НБУ?
з одного боку так. з іншого, раніше НБУ платив ці купона в рахунок прибутку НБУ. а з такими виплатами по депосерт та їх суми, припускаю в НБУ вже немає того прибутку
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Shaman
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:25
До речі не можу знайти коли США планують передати нам 7,9 млрд? і де травневі 1,5 млрд від ЄС?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:47
Дюрі-бачі написав:
До речі не можу знайти коли США планують передати нам 7,9 млрд? і де травневі 1,5 млрд від ЄС?
Кабмін сьогодні затвердив угоду..а ви вже шукаєте гроші?
Почекайти місяці два-прийдуть.
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budivelnik
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Додано: Чет 30 тра, 2024 19:14
budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 30 тра, 2024 19:50
konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
пінгвіни понад усе
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flyman
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Додано: Чет 30 тра, 2024 19:54
konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
Це взагалі нічого, зважаючи на важливість проекту для майбутнього і те, що ці гроші "на дрони" все одно витратити не можна. 0.15% від одного траншу на 7.9, і це на рік?
Хоча сподіваюся ви не дурачок а то просто сарказм, ок
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zerocool
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:33
Навуходоносор написав:
matroSkin,
Эффект 18-го числа спадает)
+Трошки успокоились после новостей о новых налохах
+Сгоревшие электростанции уже не так горячи в памяти народной
у нас спад в торговле в2в не рассосался, но стабилизировался
Жить как-то ж надо
З названих 3 факторів лише втрати в енергетиці могли викликати + попит на МБ (та і те, мабуть, не так різко): + на імпорт е/е, + на відновлення обладнання.
Ефект 18-го числа і новини про підйом податків? Ну таке, як на мене, вплив на безготівковий попит - неоднозначний.
Про спад в2в - не зрозумів, ви хочте сказати, що у середині травня обороти (і, припустимо, імпорт = попит на МБ) на в2в ринках якось виросли? У роздрібу - навпаки. Якщо це не генератори з павербанками
Востаннє редагувалось matroSkin
в Чет 30 тра, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 21:08
zerocool это ты дурачок а не я....это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)
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Додано: Чет 30 тра, 2024 21:11
Shaman написав: matroSkin написав:
Вітаю.
Давно не писав, та й читаю не регулярно - можливо, все це давно було "викрито".
А питання по темі виникають такі:
1) що саме сталось 16.05 (крім четверга), що "дизайн курсової політики" так змінився і педаль газу втопили на 3% за 10 сесій (грубо)?
2) хто купує 100+ лямів щоденно (120-140 сер. денна інтервенція "-" 20-25 сер. чистий клієнтський попит): це банки хомячать (собі на баланс)?
3) з чого б такий стрибок попиту? і чи змінились нормативи по валютній позиції (я, дійсно, не в курсі)? чи держбанки в узгоджених обсягах по "спущеному з гори" курсу прискоренно закривають грвн. витрати уряду (не обговорюємо, чому і звідки це прискорення виникло за останні 2 тижні)
4) чи не означає це, що завтра - "відкіт", не лише тому, що четвер
але й тому, що ті нормативи м.б. "перевершені" і проявиться "ефект кінця місяця"(колись бувало таке)?
2) інтервенції НБУ закривають потребу в закупівлях. наскільки знаю зараз ніхто валюту з юридичних осіб не хомячить, її можна купити лише під потреби, які дозволені. хто не входить в ці клієнти не знаю, треба розібратися в термінах НБУ
можливо багато валюти купується для компенсації витрат з карт пересічних за кордоном
3) гривневі витрати уряду ніяк не впливають на міжбанк, валютна допомога уряду конвертується поза міжбанком
4) тому особисто я ефекту кінця місяця не очікую
1) ок, версій багато, але всі зводяться до: бюджету не вистачає грошей - від 200 до 370 ярдів у порівнянні із запланованим дефіцитом (по різним версіям). Тому треба продати транши/зєвєери "подорожче" - невигадливо, але най буде.
2) ясно, що юріки купують під контракти (після лібералізації - ще під деякі зобов'язання). я питав більше про банки, бо памятаю, що шось їм послабили по валютним нормативам.
Думка, що "екстра" попит порядка 2 лярдів в місяць - це купівля банків під свої карточні зобов'язання мігрантам... цікава. порядок цифр звучить реалістично, як на мене.
3) вірю вам на слово
але (не)описаний механізм (та ще із залученням депозитів НБУ) - не розумію. Найцікавіше(як на мене) те, що вже запитали вище: в який момент і по якому курсу ця конвертація відбувається?
4) вже згодний
- і не тому, що Рижика підкинули.
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matroSkin
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:14
у жовтні 2024р буде доляр па37,4
не дякуйте
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