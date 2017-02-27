konstantin kirovograd написав:budivelnik прийдут и пойдут на пингвинов--- На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли: у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн); у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн); у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн); у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали); у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн); у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн); у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали); у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн); у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн); у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»; у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»; у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн); у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
konstantin kirovograd написав:budivelnik прийдут и пойдут на пингвинов--- На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли: у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн); у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн); у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн); у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали); у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн); у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн); у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали); у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн); у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн); у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»; у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»; у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн); у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу. Нічого собі які великі гроші на науку. Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с) І ви ще це на форум приносите. Для чого?
konstantin kirovograd написав:zerocool это ты дурачок а не я....это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)
Ну зрозуміло, ще один російськомовний любитель Шарія
konstantin kirovograd написав:budivelnik прийдут и пойдут на пингвинов--- На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли: у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн); у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн); у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн); у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали); у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн); у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн); у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали); у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн); у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн); у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»; у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»; у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн); у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу. Нічого собі які великі гроші на науку. Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с) І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?
konstantin kirovograd написав:zerocool это ты дурачок а не я....это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)
Ну зрозуміло, ще один російськомовний любитель Шарія