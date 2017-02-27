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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11450114511145211453

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 117
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:29

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Так ось де Зе буде ховатись! Зрозуміло...
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:38

  Yuri_61 написав:у жовтні 2024р буде доляр па37,4
не дякуйте

Бред сивого мерина.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:51

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу.
Нічого собі які великі гроші на науку.
Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с)
І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:51

  konstantin kirovograd написав:zerocool это ты дурачок а не я....это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)

Ну зрозуміло, ще один російськомовний любитель Шарія

https://babel.ua/news/107520-stanciyu-v ... nformataka

https://behindthenews.ua/manipuliatsiyi ... ntsiv-788/

https://www.facebook.com/AntarcticCente ... cjh5mJjexl
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:52

  Realist написав:І ви ще це на форум приносите. Для чого?

Бо рублік сам себе не заробить
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу.
Нічого собі які великі гроші на науку.
Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с)
І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zerocool написав:
  konstantin kirovograd написав:zerocool это ты дурачок а не я....это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)

Ну зрозуміло, ще один російськомовний любитель Шарія

https://babel.ua/news/107520-stanciyu-v ... nformataka

https://behindthenews.ua/manipuliatsiyi ... ntsiv-788/

https://www.facebook.com/AntarcticCente ... cjh5mJjexl
Прочитал пояснение полярников… бла бла бла
Супер важно… выяснили что температура изменилась на 3 градуса ….

У всех проектов должны быть KPI! Измеримые!
Тут их нет! Просто проедание (и скорее всего воровство) бюджета!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 02:36

  5396669 написав:
Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу.
Нічого собі які великі гроші на науку.
Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с)
І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?

Дикий с бандой одичалых там нашли планетян с летающей тарелкой как в фильме Нечто/Нечто2 и теперь начали закупать за наличку в Пхеньяне квантосолярку чтоб завести ту тарелку и приземлить её на Барвиху с Жуковкой
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кто нибудь знает, как помочь барабашову ночью не просыпаться от голода, чтоб мы могли не читать вот эти ночные булькотения из отечной носоглотки?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  5396669 написав:Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?

Щоб коли поділять корисні копалини, то і нам шматок дістався.
Дюрі-бачі
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