Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:22

Так, я вижу вы не в курсе... Я буду первым, кто вам это скажет... Вы только не пугайтесь... Сейчас, сложилась ситуация, когда определенные люди из соседней страны (не буду вас пугать и называть саму страну), пребывая в большом количестве и будучи неплохо вооружены, хотят убить всех украинцев и разбомбить все здания Украины... И мне почему то кажется, что вот, если например вас хочет убить сосед - более рационально потратить деньги на дробовик, чем на поход в зоопарк, даже если вы мечтаете получить кусочек шкуры живущего в зоопарке медведя, после его возможной смерти...