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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11451114521145311454>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 118
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:51

  konstantin kirovograd написав:zerocool это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)

Ну зрозуміло

https://babel.ua/news/107520-stanciyu-v ... nformataka

https://behindthenews.ua/manipuliatsiyi ... ntsiv-788/

https://www.facebook.com/AntarcticCente ... cjh5mJjexl
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу.
Нічого собі які великі гроші на науку.
Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с)
І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zerocool написав:
  konstantin kirovograd написав:zerocoolэто то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)

Ну зрозуміло

https://babel.ua/news/107520-stanciyu-v ... nformataka

https://behindthenews.ua/manipuliatsiyi ... ntsiv-788/

https://www.facebook.com/AntarcticCente ... cjh5mJjexl
Прочитал пояснение полярников… бла бла бла
Супер важно… выяснили что температура изменилась на 3 градуса ….

У всех проектов должны быть KPI! Измеримые!
Тут их нет! Просто проедание (и скорее всего воровство) бюджета!
5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  5396669 написав:Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?

Щоб коли поділять корисні копалини Антарктиди, то і нам шматок дістався.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:09

Если вспомнить вообще как эта станция оказалась у нас -- то она за ненадобностью для англичан была подарена Украине-они ещё и обьяву давали -кто из стран хочет забрать её.Решили нам подарить так она им нафиг не нужна была.
Вот выдержка с сайта КПИ------------Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек, в основном ученых. Тон задают геофизики и метеорологи - станция ориентирована прежде всего на изучение климата.

Чем яснее погода, тем больше работы. Раз в неделю - связь с Киевом. Священный день у украинских полярников является пятница - генеральная уборка, сауна, ужин с вином. Обязательно в вечернем костюме. Погожие летние дни (в Украине в это время празднуют Рождество) - покорение ледовых гор близ станции.

:lol: полмиллиарда на 15 человек в год для сауны с вином :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:34

Шановні форумчани, давайте повертатися до безпосередньої теми гілки! Долучайтеся до обговорення👇

Що впливатиме на валютний ринок у червні

А які фактори впливу бачите ви? Які можуть бути ризики та наслідки? Чого чекати від курсу?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:40

Коментарі представника Федеральної резервної системи США посилили очікування того, що ключові ставки залишатимуться високими довше, що буде перевірено пізніше, коли вийде звіт інфляції в США.

Президент ФРС Далласа Лорі Логан заявила, що вона як і раніше стурбована ризиками зростання інфляції, попри недавнє пом'якшення, попередивши, що центральний банк США повинен бути гнучким і тримати "всі варіанти на столі", оскільки він спостерігає за даними і визначає, як реагувати.

"Дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на якомусь конкретному шляху монетарної політики", - сказав Логан на заході в Ель-Пасо, штат Техас. "Я вважаю, що ще занадто рано думати про зниження ставок".

Ринки обережні напередодні публікації ключового показника інфляції в США, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. Квітневий звіт про витрати на особисте споживання (PCE), бажаний індекс інфляції ФРС, повинен бути опублікований пізніше.
агентство Reuters
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:56

  Модератор написав:Шановні форумчани, давайте повертатися до безпосередньої теми гілки! Долучайтеся до обговорення👇

Що впливатиме на валютний ринок у червні

А які фактори впливу бачите ви? Які можуть бути ризики та наслідки? Чого чекати від курсу?


Якщо на мирних переговорах зроблять рпв, а є відчуття, що грунт вже приготували ( viewtopic.php?p=5732317#p5732317 ), то гривня зміцниться. :)
Тому овдп вже ставки знизили. На випередження...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Тому овдп вже ставки знизили
Як на мене, то навпаки: ставки знижують, щоб курс швидше ріс. А курс рости має для наповнення бюджету.
Відбувається те, про що я писав рік тому...
Після візиту Блінкіна до Пекіну вже всім зрозуміло стало, що мирні перемовини зірвались і на нас чекає загострення війни мінімум на рік.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 31 тра, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  5396669 написав:Простой вопрос - зачем?

Щоб придуркуватий Дикий не розгулював тут по вулицях і не прострілював всім чоловікам призивного віку коліна і так, він великий вчений яких у нас хоч греблю гати, чого тільки науківець Ківа вартував :mrgreen:
Василь-Рівне
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