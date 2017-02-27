konstantin kirovograd написав:zerocool это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)
konstantin kirovograd написав:budivelnik прийдут и пойдут на пингвинов--- На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли: у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн); у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн); у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн); у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали); у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн); у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн); у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали); у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн); у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн); у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»; у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»; у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн); у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу. Нічого собі які великі гроші на науку. Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с) І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?
konstantin kirovograd написав:zerocoolэто то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)
Если вспомнить вообще как эта станция оказалась у нас -- то она за ненадобностью для англичан была подарена Украине-они ещё и обьяву давали -кто из стран хочет забрать её.Решили нам подарить так она им нафиг не нужна была. Вот выдержка с сайта КПИ------------Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек, в основном ученых. Тон задают геофизики и метеорологи - станция ориентирована прежде всего на изучение климата.
Чем яснее погода, тем больше работы. Раз в неделю - связь с Киевом. Священный день у украинских полярников является пятница - генеральная уборка, сауна, ужин с вином. Обязательно в вечернем костюме. Погожие летние дни (в Украине в это время празднуют Рождество) - покорение ледовых гор близ станции.
полмиллиарда на 15 человек в год для сауны с вином
Коментарі представника Федеральної резервної системи США посилили очікування того, що ключові ставки залишатимуться високими довше, що буде перевірено пізніше, коли вийде звіт інфляції в США.
Президент ФРС Далласа Лорі Логан заявила, що вона як і раніше стурбована ризиками зростання інфляції, попри недавнє пом'якшення, попередивши, що центральний банк США повинен бути гнучким і тримати "всі варіанти на столі", оскільки він спостерігає за даними і визначає, як реагувати.
"Дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на якомусь конкретному шляху монетарної політики", - сказав Логан на заході в Ель-Пасо, штат Техас. "Я вважаю, що ще занадто рано думати про зниження ставок".
Ринки обережні напередодні публікації ключового показника інфляції в США, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. Квітневий звіт про витрати на особисте споживання (PCE), бажаний індекс інфляції ФРС, повинен бути опублікований пізніше. агентство Reuters
Як на мене, то навпаки: ставки знижують, щоб курс швидше ріс. А курс рости має для наповнення бюджету. Відбувається те, про що я писав рік тому... Після візиту Блінкіна до Пекіну вже всім зрозуміло стало, що мирні перемовини зірвались і на нас чекає загострення війни мінімум на рік.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 31 тра, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.