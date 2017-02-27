|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:26
Дніпро
USD 40.95 41.20
EUR 44.50 44.75
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3195
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34265
|36931532
|
|
|1960
|13248205
|
|
|7978
|23190776
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|